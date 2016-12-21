Цены на продукты питания, товары и ГСМ в «ЛНР» по состоянию на 20 декабря. Главная

«Администрация» Луганска («ЛНР») опубликовала информацию о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории города по состоянию на 20 декабря.

Отметим, что курс валют «государственного банка ЛНР» составляет 1 грн = 2,35 руб.

Продукты питания:

Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. – 11 руб.,

Картофель 1 кг – 17 руб.,

Морковь 1 кг – 20 руб.,

Капуста 1 кг – 15 руб.,

Лук 1 кг – 16 руб.,

Соль каменная 1 кг – 14 руб.,

Молоко 1 л – 44 руб.,

Мука пшеничная в/с 1 кг – 14 руб.,

Мясо птицы 1 кг – 119 руб.,

Свинина 1 кг – 280 руб.,

Говядина 1 кг – 300 руб.,

Сало свежее 1 кг – 170 руб.,

Сахар-песок 1 кг – 42 руб.,

Рис 1 кг – 50 руб.,

Крупа гречневая 1 кг – 65 руб.,

Крупа манная 1 кг – 16 руб.,

Макаронные изделия 1 кг – 21 рубль,

Яйцо куриное 1 десяток – 55 руб.,

Масло подсолнечное 1 л – 70 руб.,

Масло сливочное 1 кг – 320 руб.,

Чай 100 г – 35 руб.

Товары первой необходимости:

Мыло туалетное 100 г – 20 руб.,

Мыло хозяйственное 100 г – 7 руб.,

Порошок стиральный 450 г – 65 руб.,

Шампунь 250 мл – 80 руб.,

Зубная паста 50 мл – 45 руб.,

Туалетная бумага 1 шт. – 12 руб.,

Спички 1 кор. – 1,05 руб.

Цены на топливо на автозаправочных станциях Луганска:

АИ 92 – 43,50-44,50 руб.;

АИ 95 – 46,00-46,50 руб. за 1 л;

ДТ – 45-46,00 руб. за 1 л;

Газ (пропан-бутан/метан) – 25 и 21 рубль соответственно за 1 л.

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