Цены на продукты питания, товары и ГСМ в «ЛНР» по состоянию на 20 декабря. Главная

Цены на продукты питания, товары и ГСМ в «ЛНР» по состоянию на 20 декабря

21.12.16 22:02 dnews.dn.ua Новости 29

Цены на продукты питания, товары и ГСМ в «ЛНР» по состоянию на 20 декабря

«Администрация» Луганска («ЛНР») опубликовала информацию о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории города по состоянию на 20 декабря.

Отметим, что курс валют «государственного банка ЛНР» составляет 1 грн = 2,35 руб.

Продукты питания:

  • Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. – 11 руб.,
  • Картофель 1 кг – 17 руб.,
  • Морковь 1 кг – 20 руб.,
  • Капуста 1 кг – 15 руб.,
  • Лук 1 кг – 16 руб.,
  • Соль каменная 1 кг – 14 руб.,
  • Молоко 1 л – 44 руб.,
  • Мука пшеничная в/с 1 кг – 14 руб.,
  • Мясо птицы 1 кг – 119 руб.,
  • Свинина 1 кг – 280 руб.,
  • Говядина 1 кг – 300 руб.,
  • Сало свежее 1 кг – 170 руб.,
  • Сахар-песок 1 кг – 42 руб.,
  • Рис 1 кг – 50 руб.,
  • Крупа гречневая 1 кг – 65 руб.,
  • Крупа манная 1 кг – 16 руб.,
  • Макаронные изделия 1 кг – 21 рубль,
  • Яйцо куриное 1 десяток – 55 руб.,
  • Масло подсолнечное 1 л – 70 руб.,
  • Масло сливочное 1 кг – 320 руб.,
  • Чай 100 г – 35 руб.

Товары первой необходимости:

  • Мыло туалетное 100 г – 20 руб.,
  • Мыло хозяйственное 100 г – 7 руб.,
  • Порошок стиральный 450 г – 65 руб.,
  • Шампунь 250 мл – 80 руб.,
  • Зубная паста 50 мл – 45 руб.,
  • Туалетная бумага 1 шт. – 12 руб.,
  • Спички 1 кор. – 1,05 руб.

Цены на топливо на автозаправочных станциях Луганска:

  • АИ 92 – 43,50-44,50 руб.;  
  • АИ 95 – 46,00-46,50 руб. за 1 л;
  • ДТ – 45-46,00 руб. за 1 л;
  • Газ (пропан-бутан/метан) – 25 и 21 рубль соответственно за 1 л.

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