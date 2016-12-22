Обзор ситуации в учебных заведениях прифронтовых Красногоровки и Марьинки. Главная

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) в осенне-зимний период в местной ОШ №5 обучаются дети сразу пяти школ. Причина – только это учебное заведение имеет работоспособную автономную котельную на твердом топливе.

По словам педагогов, школа два раза пережила прямые попадания снарядов. Посеченные осколками классные доски отремонтировали, поврежденные парты заменили инвентарем из неработающих школ.

В рамках внешкольного образования в учебном заведении работает только кружок бисероплетения. Для создания других секций недостает свободного места и надлежащего оборудования.

Как подчеркивает директор ОШ №5 Наталия Кибалко, одна из наиболее острых проблем в образовательном процессе – отсутствие современного мультимедийного проектора. С просьбой о его приобретении коллектив обращался в различные инстанции, но положительного результата это не принесло. Появление такой вещи стало бы отличным подарком к Новому Году, говорят учителя.

Зато не испытывает проблем с инвентарем Красногоровское высшее профтехучилище. В уютных аудиториях, отапливаемых автономной котельной, современная компьютерная техника. Как уверяют представители администрации, проблем с учебниками и материально-технической базой нет, оборудование для обучения по специальностям закупалось и накапливалось на протяжении не одного года.

В планах на перспективу – ремонт спортивного зала, реконструкция системы отопления в общежитии.

Единственная, но острая проблема прифронтового училища, – отсутствие грузовых автомобилей для обучения будущих водителей. Транспорт забрали еще летом 2014 года представители незаконных вооруженных формирований. Взамен оставили расписку, в которой обязались вернуть технику к началу учебного года. Между тем, по сей день заведение остается без автотранспорта.

В прифронтовой Марьинке ОШ № 1 также неоднократно подвергалось обстрелам. В 2014 году вследствие обстрелов были выбиты практически все окна, снарядами повреждены кровля и система отопления. Но в настоящее время ремонтные работы уже завершены, построена и работает новая котельная.

По словам директора школы Ольги Ходько, постепенно возрастает и количество учеников. Сегодня их свыше 160, а двумя годами ранее было и менее сотни.

В одном здании со школой находится и местная ДЮСШ. Работают секции волейбола, настольного тенниса. Но на середину декабря вопрос отопления остается нерешенным.

В 25 километрах от Марьинки находится Курахово. В более отдаленном от линии разграничения городе учебные заведения не подвергались обстрелам. Учителя, администрация и учащиеся ОШ № 1 и ОШ № 2 практически не говорили о имеющихся проблемах с материально-технической базой.

Таким образом, проблемы материально-технического плана наиболее остры для учебных заведений, расположенных ближе к линии разграничения, и связаны в основном с проведением военных действий.

Источник: АКМЦ

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