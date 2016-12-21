В Северодонецке создают общественное креативное пространство (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) Луганский пресс-клуб реализует социальный проект по созданию в городе общественного креативного пространства. Для этого он провел первую неформальную встречу творческих людей под названием «Арт-тусовка», сообщает «Донбасс. Комментарии».

Вечер открыли луганчане из группы «Twobus». К сожалению, присутствовал не полный состав группы – из-за боевых действий на востоке страны «Twobus» теперь разделился на несколько частей (кто-то осел в Черновцах и Харькове, а часть переехала в Северодонецк).

После «Twobus» состоялось выступление философско-неформального дуэта «Место вместо».

Также выступили северодонецкие таланты: креативная группа «Дифузион», Алена Чудакова, дуэт-шоу барабанщиков «Coral drum project».

«Все музыканты играли в разных стилях, интригуя зрителей своей уникальностью и глубиной текстов, как, к примеру проект Ваня (ДІВ). Зрители в зале были в восторге от творческого разнообразия Арт-тусовки. В завершении вечера, несколько музыкантов, вдохновленные выступлениями на сцене изъявили желание выйти и выступить экспромтом», – рассказали в пресс-клубе.

В ближайшее время организаторы планируют провести тренинг для волонтеров, желающих поучаствовать в этом творческом проекте.

Фото: Луганский пресс-клуб