Краматорск будет осваивать субвенции как и раньше – через область. Суд принял окончательное решение. Главная

20 декабря Донецкий Апелляционный административный суд признал не соответствующим закону и отменил в полном объеме решение Краматорского городского суда по иску депутата Краматорского городского совета Нины Соболевой, которым она опротестовывала решение сессии горсовета.

Напомним, в ноябре Краматорский городской суд признал неправомерным и отменил решение Краматорского городского совета от 22 июня 2016 года «Про визнання замовника робіт по реалізації інфраструктурних проектів в м. Краматорську у 2016 році». Согласно этому решению, город передавал областному Управлению капитального строительства (УКС) функции заказчика по 33 инвестиционным проектам. После решения суда под вопросом оказалась реализация этих проектов.

Донецка область получила

Дело в том, что заказчиком работ по реализации инфраструктурных проектов в городе Департамент капитального строительства Донецкой областной военно-гражданской администрации. ДонОВГА предложила этот вариант освоения колоссальных государственных средств практически всем городам области, и возражений ни от кого не поступило.22 июня 2016 года сессия городского совета Краматорска также единогласно приняла соответствующее решение (№ 11/VII-289).

Поначалу все шло хорошо, и капитально отремонтированные в пригородных поселках целыми улицами дороги тому – более чем яркое подтверждение. Но затем осенью в Краматорском горсовете внезапно поставили под сомнение собственное же решение, и начали муссировать эту тему из сессии в сессию. В итоге ДонОВГА, потеряв всяческое терпение, стала отдавать десятки миллионов гривен, ранее причитавшиеся Краматорску, другим городам. А Нина Соболева не остановилась на устных рассуждениях и подала иск в суд на июньское решение депутатов.

Источник: ОбщеЖитие

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