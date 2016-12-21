В Луганской области эпидемический порог превышен на 6%. Половина заболевших – дети. Главная

В Луганской области эпидемический порог превышен на 5,7%. В пик заболеваемости, который пришелся на 47 неделю текущего года, зафиксировано 4225 случаев заражения ОРВИ и гриппом. Были госпитализированы 243 человека, среди них 152 ребенка, более 50% процентов заболеваний – это дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.

За последнюю неделю клинически зарегистрировано 58 случаев заражения гриппом.

Для нераспространения заболеваемости на карантин закрыто около ста школ области.

В облгосадминистрации разработан план мероприятий по противодействию распространения эпидемии, в рамках которого была проведена информационная работа среди работников учреждений здравоохранения для ведения мониторинга состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ в населенных пунктах региона. Среди прочего, согласно плана, рассмотрены группы риска, алгоритм назначения медикаментозного лечения и тому подобное.

Напомним, в Луганской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также сильных морозов приостановлен учебный процесс в 92 школах. На карантине находятся 25 тыс. 937 учеников.

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