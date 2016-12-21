В «ЛНР» не смогли купить звезду для центральной елки. Придумали, чем заменить. Главная

В Луганске не смогли купить звезду для украшения верхушки центральной городской елки. Об этом на последнем заседании «совета министров ЛНР» сообщил «глава администрации» Луганска Манолис Пилавов.
Он сообщил, что торжественное открытие елки состоится 23 декабря. Далее на заседании произошел такой диалог:
Игорь Плотницкий («глава ЛНР»): А навершие на елке какое будет? У нас раньше, по-моему, звезда была.
Манолис Пилавов: Была у нас звезда. К сожалению, мы не смогли сейчас купить звезду. Поэтому приобрели Розу ветров. Приобрели, и уже установили в субботу (17 декабря, – прим.). Поэтому теперь у нас Роза ветров.
Игорь Плотницкий: Еще не видел. Но хорошо.
Торжества, посвященные открытию елки, начнутся 23 декабря в 16:00 с выступления детских творческих коллективов города. В 17:00 – церемония зажжения огней и фейерверк. Праздник продолжит концертная программа художественных коллективов.
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