Нa Луганщине создадут 5-6 госпитальных округов. С учетом особенностей прифронтовой зоны. Главная

В Луганской области до 1 января 2017 года по проекту Министерства охраны здоровья Украины должна пройти реформа здравоохранения в плане организации госпитальных округов и сейчас ведутся согласования о том, какой будет «география» предоставления медицинских услуг с учетом особенностей ситуации в прифронтовой зоне.

«Минздрав говорит, что надо сделать так, как будет правильно для каждой конкретной области. Но необходимо создать округа, которые бы обслуживали население в 40 тысяч человек. На территории области планируется создать 5-6 таких округов», — объяснила и. о. начальника Луганского областного департамента охраны здоровья Ольга Рыбалко.

По ее словам, в этой ситуации некоторым медицинским учреждениям области, а также администрациям ряда районов придется подумать, как реорганизовать медицинскую помощь, чтобы не закрыть существующие больницы, а, возможно, создать из них хосписы, объекты восстановительного лечения. Уже известно, что такие изменения по проекту Минздрава должны коснуться, например, Марковки и Мелового.

Одно из важнейших требований данной реформы — время доезда «скорой» помощи должно быть до 60 минут. «Именно поэтому требуется серьезно укреплять экстренную медицину, которая будет оказывать догоспитальную помощь», — подчеркнула Рыбалко.

Поэтому одним из наиболее важных заданий на будущий год для медицины области является программа по объединению отделений «скорой помощи» в единый центр, всестороннее его оснащение и создание единой диспетчерской.

Первым шагом для исполнения этих планов станет закупка машин для врачебных амбулаторий области. Еще до нового года Луганщина должна получить 60 таких машин.

Источник: Восточное партнерство

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