Администрация Луганщины подписала соглашение с «Ощадбанком» по кредитованию утепления жилья граждан . Главная

19 декабря было подписано соглашение о сотрудничестве между Луганской областной военно-гражданской администрацией и ПАО «Ощадбанк» по возмещению доли кредитов на утепление жилья для населения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

«Этот документ является гарантией поддержки жителей Луганщины и будет обеспечивать гражданам 10% возмещения кредитов по утеплению своего дома», – заявил председатель Луганской ОВГА Юрий Гарбуз и добавил, что сотрудничество с банковской структурой будет продолжаться с целью обеспечения комфортных условий жизни жителей области.

Уже до конца 2016 года компенсацию из областного бюджета на утепление жилья получат 253 человека на сумму 322 тыс. грн.

В ОВГА отмечают, что также принята «Программа энергосбережения для населения Луганской области на 2015-2018 годы», реализация которой имеет большие перспективы в сфере развития альтернативных видов топлива и модернизации существующего жилого фонда.

Сообщается, что за 11 месяцев текущего года для реализации государственной программы жителям области было выдано 1661 кредитов на приобретение энергосберегающих материалов и оборудования на сумму более 25 млн грн.

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