Спикер Верховной Рады будет получать 32 тыс. грн ежемесячно, первый вице-спикер – 19,2 тыс грн. Главная

Оклады парламентариев собираются привязать к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (1600 гривен), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась исходя из минимальной заработной платы. Об этом свидетельствует разработанное Кабмином дополнение к постановлению парламента «Финансовое обеспечение деятельности народных депутатов», сообщает «РБК-Украина».
Так, максимальный оклад у спикера Рады – 20 прожиточных минимумов, то есть, согласно документу, его зарплата составит 32 тыс. грн.
Работа первого вице-спикера и вице-спикера с окладами в 19,2 и 18,7 прожиточных минимумов соответственно составит 30,72 тыс. грн и 29,9 тыс. грн.
Глава парламентского комитета получит зарплату в 28,8 тыс. грн, его заместитель – 26,4 тыс. грн, глава подкомитета – 26,4 тыс. грн, член комитета – 25,92 тыс. грн.
По данным парламентариев, с 1 мая 2017 года будут пересмотрены оклады для всех категорий чиновников, согласно закону о госслужбе, однако это предложение не касалось депутатов.
Так, планируется, что директор территориального управления НАБУ будет получать 64 тыс. грн, начальник отдела – 32 тыс. грн, должностной оклад главы НАПК с 2017 года планируется в размере 31,2 тыс. грн.
Кроме того, оклад судьи местного суда составит 48 тыс. грн, судьи Верховного суда – 120 тыс. грн.
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