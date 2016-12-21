Спикер Верховной Рады будет получать 32 тыс. грн ежемесячно, первый вице-спикер – 19,2 тыс грн. Главная

Оклады парламентариев собираются привязать к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (1600 гривен), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась исходя из минимальной заработной платы. Об этом свидетельствует разработанное Кабмином дополнение к постановлению парламента «Финансовое обеспечение деятельности народных депутатов», сообщает «РБК-Украина».

Так, максимальный оклад у спикера Рады – 20 прожиточных минимумов, то есть, согласно документу, его зарплата составит 32 тыс. грн.

Работа первого вице-спикера и вице-спикера с окладами в 19,2 и 18,7 прожиточных минимумов соответственно составит 30,72 тыс. грн и 29,9 тыс. грн.

Глава парламентского комитета получит зарплату в 28,8 тыс. грн, его заместитель – 26,4 тыс. грн, глава подкомитета – 26,4 тыс. грн, член комитета – 25,92 тыс. грн.

По данным парламентариев, с 1 мая 2017 года будут пересмотрены оклады для всех категорий чиновников, согласно закону о госслужбе, однако это предложение не касалось депутатов.

Так, планируется, что директор территориального управления НАБУ будет получать 64 тыс. грн, начальник отдела – 32 тыс. грн, должностной оклад главы НАПК с 2017 года планируется в размере 31,2 тыс. грн.

Кроме того, оклад судьи местного суда составит 48 тыс. грн, судьи Верховного суда – 120 тыс. грн.

Читайте также: