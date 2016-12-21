В Мариуполе подросток впал в алкогольную кому. Новости

20 декабря в Мариуполе отмечалось резкое похолодание – до -10 градусов. В этой связи участились случаи среди горожан «согреванием» алкоголем. Во второй половине дня в больницы доставили шестерых злоупотреблявших, среди них и 16-летний подросток.

Первый вызов медики получили в 15:00 на пр. Мира у подъезда замерзал 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Около 18:00 карета «скорой помощи» выехала на ул. 1-й Кальчик к 45-летнему мариупольцу, практически невменяемому из-за употребленного алкоголя.

Еще одного пациента медики подобрали на транспортной остановке на площади Кирова. Там замерзал бездомный – молодой человек примерно 30 лет.

Кроме того, медики выезжали на Володарское шоссе, улицу Троицкую и в поселок Горький. По последнему адресу врачи спасали 16-летнего подростка. Учащийся 99-го училища из-за переохлаждения и употребления алкоголя неизвестного происхождения впал в алкогольную кому и был доставлен в детскую реанимацию горбольницы №3.

Остальные пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу №2, сообщили в «скорой» Мариуполя.

Источник: Сайт города Мариуполя

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