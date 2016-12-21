Рада повысила акциз на алкоголь и сигареты. Главная

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об изменениях Налогового кодекса, который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и сигареты и уменьшение ренты на добычу нефти. Как сообщает «Экономическая правда», «за» соответствующий законопроект проголосовали 235 народных депутатов.

Законопроектом пересматриваются отдельные положения Налогового кодекса в связи с увеличением в 2017 году размера минимальной заработной платы до 3200 гривен.

Документом увеличиваются ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина – на 12%. Ставка для натуральных вин остается без изменений.

Также, согласно законопроекту, вырастет специфическая ставка акциза на табачные изделия – на 40%.

«Сейчас ставки акцизного налога на подакцизные товары значительно ниже, чем минимальные установленные Директивами для Европейских стран», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документом уменьшается размер рентной платы за добычу полезных ископаемых. Так, для добычи нефти из залежей до 5 тысяч метров рента уменьшается с 45% до 29% от стоимости товарной продукции, для залежей свыше 5 тысяч метров – с 21% до 14%.

Наряду с этим ставка ренты для добычи газового конденсата не изменилась и так же осталась на уровне 45% – из залежей до 5 тысяч метров, 21% – из залежей свыше 5 тысяч метров.

Фото: business.ua

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