В 17 областях Украины превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Главная

В 17 областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного учреждения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины» предоставляет анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за период с 12 по 18 декабря. За неделю гриппом и ОРВИ заболели 377 004 человека, из них 64,5% – дети до 17 лет. Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает показатели прошлой недели на 25,5%.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в столице, наименьший – в Закарпатской области.
В 17 областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.
С 12 по 18 декабря темп прироста больных среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 17,9% и 20,8% соответственно. Значительное увеличение заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской и Херсонской областях.
Среди детей больше всего больных школьного возраста. Удельный вес госпитализированных среди пациентов, обратившихся за медицинской помощью, на 40,8% больше показателей прошлой недели. Чаще всего медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет.
С начала эпидемического сезона специалистами вирусологических лабораторий Минздрава Украины исследовано 1126 образцов материалов от больных с подозрением на грипп и ОРВИ, в 39,3% определены РНК вирусов гриппа типа А. В этом сезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 64,9%.
По данным Центра гриппа и ОРВИ с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 72663 человека.
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