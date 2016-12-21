Минобороны выделило 8 млн грн для семей военнопленных, – Геращенко. Главная

Правительство выделило 8 млн грн для выплат семьям военнопленных, которые сейчас удерживаются в «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 21 декабря, на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Пользуясь присутствием в бюджетную ночь в Верховной Раде всего состава правительства, обсудила с премьер-министром и министром обороны ситуацию с выплатами семьям военнопленных. Владимир Гройсман заверил, что уже подписал все соответствующие нормативные акты, а Степан Полторак сообщил, что Министерство обороны направило на эти выплаты 8 млн грн. На следующей неделе военные части и подразделения, к которым относятся ребята, незаконно удерживаемые в ОРДЛО, должны осуществить соответствующие перерасчеты и выплаты семьям. Мы отслеживаем эту ситуацию и проверим, получили семьи все выплаты», – написала Геращенко.

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