В Марковской районной больнице провели капремонт хирургического отделения. Потратили 1,5 млн грн (Фото). Главная

За средства бюджета Луганской области в хирургическом отделении Марковской районной больницы провели капитальный ремонт.

В ноябре там заменили кровлю, окна и освещение, утеплили фасад, закупили медицинское оборудование. После ремонта заработала вторая операционная. Для хирургического отделения приобрели операционный стол и медицинское оборудование.

Ремонт обошелся областному бюджету в полтора миллиона гривен.

«Улучшился микроклимат: на сегодняшний день температура в отделении поднялась сразу на несколько градусов», – рассказал главврач Марковского РТМО Геннадий Сальников.

Хирургическое отделение может вместить 30 человек. Как говорят врачи, на 16 тысяч жителей района мест хватает.

В следующем году планируется косметический ремонт в самом хирургическом отделении.

Источник: ЛОТ