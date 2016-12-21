Около полумиллиона жителей Донбасса получат помощь от Ватикана. Новости

Заканчивается отбор проектов общественных, церковных и благотворительных организаций, которые оказывают помощь вынужденным переселенцам – десять организаций, подавших заявку в числе первых, уже получили финансирование. На текущем этапе помощь будет оказана порядка 500 тысячам внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает сайт Гуманитарной акции Католической Церкви «Папа для Украины», на рассмотрение комитета было подано более 370 проектов больших и малых грантов от неприбыльных общественных и религиозных организаций. На данный момент отобраны более 60 проектов.

«На сегодняшний момент уже отобраны 40 малых проектов, это примерно 800 тысяч евро, и порядка 20 больших проектов на общую сумму около 5 млн евро. 10 организаций, которые подали свои проекты в числе первых, уже получили финансирование. Остальные узнают решение по своим проектным заявкам в ближайшие дни», – говорится в сообщении.

Также организаторы уточняют, что предпочтение отдается тем организациям, которые работают на линии фронта и оказывают помощь людям, проживающим вдоль линии соприкосновения, где идут боевые действия.

«Люди, живущие там, как правило, не имеют даже самого необходимого – продуктов, воды, теплых вещей, лекарств. И не просто не имеют денег, чтобы купить их, но даже не знают, где их можно найти. Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда в селах, где проживают люди, нет аптек, продуктовых магазинов, а добираться в районный центр многие люди просто не имеют возможности. На таких людей мы просто обязаны обратить самое пристальное внимание», – подчеркнул вице-президент Технического комитета акции «Папа для Украины» Руслан Лавлинский.

По его словам, «основные секторы» помощи таковы: продукты питания, медикаменты, восстановление жилья, организация отопления, реабилитация.

«Сейчас можно сказать, что потенциальное количество людей, которые получат прямую помощь, составит порядка 100 тысяч человек прямых бенефициариев и более 300 тысяч непрямых, включая больницы, семьи, которым отремонтируют жилье или окажут другую помощь», – рассказал Лавлинский. И добавил: «Конечно это малое число, потребности и нужды у людей намного больше, но это первый шаг, с которого мы начинаем работу».

Источник: Вчасно