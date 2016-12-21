В Покровске и окрестностях орудуют газовщики-мошенники. Главная

Сотрудники Красноармейского управления по газоснабжению и газификации (УГГ) сообщают о фактах мошенничества на территории обслуживания управления.

По словам и.о. начальника производственно-технического отдела Красноармейского управления по газоснабжению и газификации Михаила Старостенко, в Покровском районе и городах Покровске, Мирнограде, Селидово и Родинском участились случаи работы сомнительных фирм, якобы предоставляющих услуги по проверке дымовых и вентиляционных каналов. Они выполняют работы за наличный расчет и выдают квитанции и акты проверки, не соответствующие требованиям нормативных документов.

«Прежде чем производить расчет, просим обращаться за консультацией в Красноармейское УГГ по номеру «104». Мы подскажем, действительно ли эти люди работают у нас и проводят проверку», – сообщил Михаил Старостенко.

Он также отметил, что сотрудники Управления работают в форменной спецодежде, имеют при себе удостоверения личности и наряды на выполнение работ и выдают акты о проверке дымовых и вентиляционных каналов, а также платежные квитанции по новой форме, утвержденной Кодексом газораспределительных систем.

Источник: ТК «Орбита»