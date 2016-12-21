«ЛНР» не подписывает с Украиной договор на оплату воды, – Олифер. Новости

Сегодня, 21 декабря, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) стороны не урегулировали вопрос по оплате задолженности «ЛНР» перед Украиной за поставляемую воду и, соответственно, отмены режима сокращенной подачи воды в «республику».

«Украинская сторона проводила системную работу по восстановлению расчетов за поставленную на территорию ОРЛО воду. В рамках правового поля Украины создано предприятие "Источник новой жизни". Благодаря этому будут решаться вопросы погашения задолженности ОРЛО за поставленную воду в период с января 2015 по декабрь 2016 года. Однако от ОРЛО договор до сих пор не подписан», – написала об итогах переговоров на своей странице в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Олифер.

Напомним, основная часть воды в «ЛНР» подается с КП «Попаснянский районный водоканал», которое находится на ПКТ* Луганской области. При этом 90% из вырабатываемых райводоканалом объемов воды поставляется именно на НКТ*. Так, западная фильтровальная станция (ЗФС) в районе Лисичанска подает воду на НКТ – Стаханов (Кадиевка), Кировск, Брянку, Первомайск, Красный Луч (Хрустальный), Антрацит и Алчевск. Петровский водозабор в Станично-Луганском районе обеспечивает водой ряд жилых массивов Луганска (НКТ).

С 2015 года у КП «ПРВ» скопился долг в 121 млн грн перед энергопоставляющей компанией ООО «Луганское энергетическое объединение» из-за непоступления денег за поставляемые услуги из «ЛНР». Задолженность же «ЛНР» перед ЛЭО за электроэнергию по состоянию на 1 ноября составляет почти 5 млрд грн.

«Власти ЛНР» сообщали, что подписали с Украиной договор об оплате услуг водоснабжения и обязались платить по нему, но проплаты так и не прошли. Международный Комитет Красного Креста оплатил долг «ЛНР» за октябрь и ноябрь, но заявил, что прекращает дальнейшую оплату с 1 декабря 2016 года. В результате 1 декабря Украина приостановила подачу воды с Петровского водозабора. А на 7 декабря была анонсирована полная остановка деятельности КП «Попаснянский районный водоканал», что приведет к отключению 1,2 млн абонентов на НКТ и 30 тыс. абонентов на ПКТ.

После этого представители «ЛНР» подтвердили, что признают долг и готовы его оплачивать, необходимо только договориться о самом механизме передачи денег.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория

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