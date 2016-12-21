В Краматорске уникальных врачей подготовили, но нет оборудования (Фото). Новости

Сегодня, 21 декабря, в Краматорске в хирургическом корпусе городской больницы № 1 начало работу восстановленное и обновленное приемное отделение. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Следующим этапом мы должны построить ургентную операционную на базе приемного отделения. Также планируется обустройство диагностического блока, что позволит проводить экстренные УЗИ-исследования и фиброскопию. Кроме того, для проведения экспресс-диагностики клинических анализов лаборант отныне будет находиться непосредственно в приемном отделении», – рассказал главный врач КМУ «Городская больница № 1» Вадим Иванников.

Также, по его словам, в следующем году в больнице начнут работу торакальная хирургия и сосудистый хирург. Сейчас торакальный хирург I-й категории уже работает в больнице №1 и в Центре экстренной медицины в качестве торакального хирурга-консультанта. Сосудистый хирург получил соответствующую квалификацию и сертификат в Киеве после прохождения дополнительного обучения за счет бюджета Краматорска.

Сегодня для того, чтобы в городе заработали указанные врачи-хирурги, не хватает только оборудования. Его приобретут на средства местного бюджета в 2017 году.

Фото: пресс-служба Краматорского городского совета