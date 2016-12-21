В «ЛНР» с 1 января повышают пенсию на 5%. Главная

«Совет министров ЛНР» принял «постановление» об увеличении в 2017 году на 5% размер выплат пенсионерам «республики». Об этом сообщает «администрация» города Луганска.

«Увеличить с 1 января 2017 года на 5% размер пенсий гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики», – указано в документе.

В этой связи «пенсионному фонду ЛНР» поручено произвести перерасчет пенсий с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии.

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