Жители Донбасса получают новогодние наборы от Штаба Ахметова. Главная

К Новому году Штаб Рината Ахметова подготовил для жителей Донбасса измененные продуктовые наборы. Их уже успели получить более 140 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба «Поможем».

«Мы начали выдачу новогодних наборов 7 декабря. Первыми их получили жители Донецка. Постепенно к выдаче обновленных наборов присоединились все пункты на подконтрольной и неподконтрольной территории Донбасса. В отдаленные села и поселки, где нет стационарных пунктов выдачи, новогодние наборы доставляют мобильные бригады», – объясняет Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Для жителей Донбасса подготовлено 560 тысяч новогодних наборов. Их разово выдадут получателям гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова.

«Новогодние наборы вызвали ажиотаж среди наших получателей. Люди рады, что о них подумали в преддверии праздника и подготовили небольшой, но приятный сюрприз», ‒ рассказывает Андрей Санин, руководитель логистического центра Гуманитарного штаба на «Донбасс Арене».