Митингующим горнякам Донетчины губернатор пообещал организовать встречу с министром углепрома. Новости

Сегодня, 21 декабря, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский встретился с митингующими горняками и предложил пути решения проблем угольщиков, которые касаются большой задолженности по заработной плате и финансирования шахт. Об этом по итогам встречи рассказал главный технический инспектор Независимого профсоюза горняков Украины Сергей Сименко.

По словам Сименко, Жебривский выслушал шахтеров и предложил провести в январе 2017 года встречу с участием профсоюзных лидеров, руководителей угледобывающих предприятий, представителей местной власти и министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

«Павел Жебривский пообещал со своей стороны инициировать такое мероприятие и пригласить на него представителя правительства, а до этого экономическая служба Донецкой военно-гражданской администрации обоснует возможность и сроки обеспечения прибыльной работы угольной отрасли Донетчины. По словам губернатора, наработки в этом направлении уже осуществляются, и они свидетельствуют о его перспективности», – говорится в сообщении НПГУ.

При этом НПГУ напоминает, что сумма задолженности по выплате заработной платы в угольной отрасли составляет 657 млн грн, причем 68 млн грн должны еще за 2015 год. По прогнозам экспертов, на 31 декабря долг достигнет 1 млрд грн.

В связи с критической ситуацией, сложившейся в углепроме 21 декабря НПГУ провела Всеукраинскую акцию протеста. В этот день с 10 часов началось пикетирование областных государственных администраций в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях. В Донецкой области акция прошла в Краматорске.

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