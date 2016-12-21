ПриватБанк в Покровске, Мирнограде и Родинском работает стабильно. Главная

Сегодня, 21 декабря, работа всей системы ПриватБанка проходила в обычном режиме, отправка и зачисление всех платежей, в том числе корпоративных, осуществлялись без ограничений. Об этом сообщила руководитель ПриватБанка в Покровске (до переименования Красноармейск) Ирина Добреля.

«Уже во второй половине вчерашнего дня были урегулированы все вопросы, связанные с переходом банка в государственную форму собственности. И хотя по обыкновению, подобные процессы должны происходить незаметно для клиентов, в случае с ПриватБанком два дня неудобств были связаны с масштабами самого учреждения. Вчера после возобновления платежей корпоративных клиентов операционный день для их обслуживания был продлен до 22:00, что позволило обработать по всей Украине 775 тысяч платежей юридических лиц, предпринимателей и субъектов хозяйствования», – рассказала Добреля.

По словам управляющей, все отделения ПриватБанка в Покровске, Мирнограде и Родинском работают стабильно: принимаются любые платежи, обслуживаются любые карточки, доступны все операции в системе Приват24, работают практически все кассы, доступны для снятия депозиты физлиц, срок которых истек.

Ирина Добреля уточняет: клиенты банка не должны переживать по поводу переоформления ранее заключенных договоров – этого делать не придется. После проведения всех необходимых процедур также будут внесены изменения в бланки. В будущем клиент при желании сможет распечатать новый бланк – как в отделении, так и через Приват24. Все ранее распечатанные договоры имеют юридическую силу.

Как рассказала Ирина Добреля, в банке установлен лимит на снятие наличности для физических лиц, который составляет 20 тыс. грн. за три часа. Для снятия средств в пределах установленных лимитов предварительный заказ денег не нужен. Сумма безналичных операций не ограничена.

С утра 21 декабря в банкоматы загрузили наличность. В первой половине дня деньги появились в Родинском и Мирнограде, во второй – в Покровске. И если среди населения не будет паники, то стабильная работа ПриватБанка сохранится и в дальнейшем.

Источник: ТК «Орбита»

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. 19 декабря министр финансов Александр Данилюк также сообщил, что после полной стабилизации ПриватБанк будет продан. Эксперты отмечают, что в госсобственности банк вынужден оставаться еще 2-3 года.

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