Гранты МОМ до 56 тыс. грн для переселенцев. Подача заявок до 30 декабря. Новости

Гранты МОМ до 56 тыс. грн для переселенцев. Подача заявок до 30 декабря

21.12.16 21:46 dnews.dn.ua Новости 29

Гранты МОМ до 56 тыс. грн для переселенцев. Подача заявок до 30 декабря

Международная организация по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начинает проект поддержки самозанятости внутренне перемещенных лиц и местных громад в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МОМ.

Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2016 года. Предполагается конкурсный отбор кандидатов на участие в программе.

К участию в проекте приглашаются:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте 18 – 60 (женщины и мужчины);
  • местные жители г.. Киев, Киевской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Ровенской, Черниговской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей в возрасте 18 – 60 (женщины и мужчины).

Как принять участие в проекте:

  • позвонить представителю общественной организации в области, где вы живете (см. раздел «Региональное распределение тренингов» ниже);
  • подать короткую заявку на собеседование координатору общественной организации в соответствующей области;
  • посетить офис общественной организации для короткой беседы и заполнения анкеты участника;
  • предоставить копии:

– справки ВПЛ (только для переселенцев)

– всех страниц паспорта и идентификационного кода;

– свидетельства о регистрации ЧП (обязательно только для группы «микропредпринимательства», для группы «Самозанятость» – как преимущество).

Проект состоит из трех этапов.

ЕТАП І. ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ

 Професійне орієнтування

Самозайнятість

Мікропідприємництво

План тренінгу:

  • Місцевий ринок праці.
  • Професії, що користуються попитом.
  • Як взаємодіяти з державними центрами зайнятості.
  • Співбесіда та підготовка резюме.
  • Основні інтернет-ресурси з пошуку вакансій.

План тренінгу:

  • Аналіз ринку, основи маркетингу.
  • Започаткування підприємництва: ресурси, мотивація, ідеї.
  • Юридичні аспекти приватного підприємництва.
  • Планування фінансів.
  • Як підготувати бізнес план.
  • Основи бух. обліку та податкової звітності.

План тренінгу:

  • Аналіз ринку, основи маркетингу.
  • Юридичні аспекти приватного підприємництва.
  • Планування фінансів.
  • Як підготувати бізнес план.
  • Нюанси бух. обліку та податкової звітності.

Вимоги до учасника:

має бажання отримати нові знання щодо пошуку роботи та здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію

Вимоги до учасника:

вже розпочав свій проект або хоче стартувати власний бізнес

Вимоги до учасника:

є досвід підприємницької діяльності (щонайменше 6 місяців), наявне свідоцтво ФОП, ПП чи ТзОВ, власником якого є заявник

Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО,  35% – місцеві мешканці)

Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО,  35% – місцеві мешканці)

Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО,  35% – місцеві мешканці)

ЕТАП ІІ. ПРИВАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Для кожного учасника проекту буде надано експерта для допомоги у формуванні бізнес-плану (групи «Самозайнятість» та «Мікропідприємництво») або заявки на курси перекваліфікації (група «Професійне орієнтування»).

ЕТАП ІІІ. ЗАХИСТ БІЗНЕС-ПЛАНІВ АБО ЗАЯВОК

Коротка презентація бізнес-плану чи заявки на перекваліфікацію перед комісією МОМ, в результаті якої буде прийняте рішення про виділення гранту.

ЕТАП ІV. НАДАННЯ ГРАНТІВ

 Для 60% учасників проекту кожної з груп буде виділено грант для закупівлі обладнання (групи «Самозайнятість» та «Мікропідприємництво») або проходження курсів перекваліфікації (група «Професійне орієнтування»).

Група

«ПРОФЕСІЙНЕ ОРІЄНТУВАННЯ»

Група

«САМОЗАЙНЯТІСТЬ»

Група

«МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВО»

Розмір гранту:  до £350

Розмір гранту: до £625

Розмір гранту: до £1700

Призначення:

для навчання на професійних курсах (до вибору)

Призначення:

обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо

Призначення:

обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТРЕНІНГІВ

Регіон

Тренінг із самозайня-тості

Тренінг із мікропід-приєм-

ництва

Тренінг із проф. Орієн-

тування

Організація

Контакти

Вінницька область

4

1

 

Вінницька обласна правозахисна організація "Джерело надії"

Орловська Ольга 068-425-00-70

Волинська область

2

 

 

Громадська організація «Велес+»

Вальчук Віктор

095-523-37-53

Пахом’юк Ніна

050-690-48-29

Дніпропетровська область

2

2

 

Благодійний фонд "Агенція місцевого економічного розвитку м. Зеленодольська"

Стадник Юлія

067-585-97-72

 

Кисіль Ольга

096-758-80-42

Донецька область

3

1

 

Громадська Спілка "Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України "Донбас"

Стєна Ольга

050-637-61-37

Житомирська область

3

1

 

Благодійна організація "Фонд громади Житомира"

Соловйова Жанна 0412-46-10-86

 

Хайнак Марина
050-712-59-70

Закарпатська область

2

 

 

Закарпатська громадська жіноча організація «Веста»

Сабадош Інна

050-693-95-13 

Попович Віра

050-542-50-69

Сабадош Володимир 093-688-09-87

Запорізька область

2

1

 

Громадська організація «Агенція місцевого розвитку м. Енергодар»

Нецвітайло Вікторія 095-351-85-23

Івано-Франківська область

2

 

 

БО "Благодійний фонд "Карітас - Івано-Франківськ УГКЦ"

Козакевич Наталія 050-949-11-13

Куімова Оксана
050-628-86-11;

068-322-49-77

Київська область

2

 

 

Громадська Спілка "Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України "Донбас"

Різк Наталія
050-625-00-14

Кіровоградська область

2

2

1

Громадська організація "Територія успіху"

Бабаєва Анастасія 0522-32-26-59;

050-040-73-36

Луганська область

4

1

 

Громадська Спілка "Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України "Донбас"

Фролова Наталія
050-673-87-38

Львівська область

6

1

1

Громадська організація "Клуб Ділових Людей"

Ткачук Тетяна
098 319 57 70

Ткач Михайло
093-514-23-97

Миколаївська область

1

1

1

Громадська організація "Майстерня добра"

Присяжнюк Наталія 063-439-63-60

Бойко Наталія
093-676-11-05

Гайдаржи Світлана 066-771-56-86;

0512-76-71-80

Одеська область

3

1

2

Громадський Рух "Віра, Надія, Любов"

Тимчик Юлія
048-777-19-40;

063-783-30-38

Полтавська область

2

2

1

Благодійна організація "Світло надії"

Северин Юлія
0532-69-42-50

Рівненська область

2

 

 

Громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка»

Гунько Лариса
096-126-52-58

Мельник Тетяна
097-544-19-39

Сумська область

4

2

1

Громадська організація "Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини"

Глоба Едуард
095-926-85-04

Тернопільська область

2

 

 

Тернопільський міський жіночий клуб "Відродження нації"

Пасечник Марина 067-933-01-76

Кравець Галина
067-391-48-16

Харківська область

1

1

 

Харківська громадська організація "Шлях до життя"

Суворова Тетяна
066-189-55-28;

067-396-48-43;

073-134-76-16

Херсонська область

3

1

 

Громадська організація «Херсонський обласний тренінговий центр «Вектор розвитку»

Авраменко Ольга 050-707-46-84

 

Росік Світлана
095-416-44-77;

067-783-01-06

Хмельницька область

4

1

 

Хмельницька обласна громадська організація Подільський центр "Гендерна рада"

Баєва Тетяна
067-303-20-22

 

Столярчук Ірина
098-476-75-55

Черкаська обл., м. Черкаси

3

1

 

Черкаська міська громадська організація «Товариство фахівців з промислового менеджменту»

Рекун Ольга
093-504-25-85;

047-237-00-75

 

Білоус Юрій
063-560-97-51

Черкаська обл., м. Умань

2

 

 

Кулик Маіна
097-509-73-79

Чернівецька область

1

 

1

Громадська організація «Центр громадської активності «Синергія»

Батракова Наталія 050 – 270-21-33

Луник Надія
050-940-43-80

Іванович Олександр 050-98491-85

Козменко Артем
050-374-21-26

Чернігівська область

2

 

 

Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

Данькова Катерина 063-158-32-46

Кулікова Наталія
063-049-72-56

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