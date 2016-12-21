Гранты МОМ до 56 тыс. грн для переселенцев. Подача заявок до 30 декабря. Новости

Международная организация по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начинает проект поддержки самозанятости внутренне перемещенных лиц и местных громад в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МОМ.

Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2016 года. Предполагается конкурсный отбор кандидатов на участие в программе.

К участию в проекте приглашаются:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте 18 – 60 (женщины и мужчины);

местные жители г.. Киев, Киевской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Ровенской, Черниговской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей в возрасте 18 – 60 (женщины и мужчины).

Как принять участие в проекте:

позвонить представителю общественной организации в области, где вы живете (см. раздел «Региональное распределение тренингов» ниже);

подать короткую заявку на собеседование координатору общественной организации в соответствующей области;

посетить офис общественной организации для короткой беседы и заполнения анкеты участника;

предоставить копии:

– справки ВПЛ (только для переселенцев)

– всех страниц паспорта и идентификационного кода;

– свидетельства о регистрации ЧП (обязательно только для группы «микропредпринимательства», для группы «Самозанятость» – как преимущество).

Проект состоит из трех этапов.

ЕТАП І. ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ

Професійне орієнтування Самозайнятість Мікропідприємництво План тренінгу: Місцевий ринок праці.

Професії, що користуються попитом.

Як взаємодіяти з державними центрами зайнятості.

Співбесіда та підготовка резюме.

Основні інтернет-ресурси з пошуку вакансій. План тренінгу: Аналіз ринку, основи маркетингу.

Започаткування підприємництва: ресурси, мотивація, ідеї.

Юридичні аспекти приватного підприємництва.

Планування фінансів.

Як підготувати бізнес план.

Основи бух. обліку та податкової звітності. План тренінгу: Аналіз ринку, основи маркетингу.

Юридичні аспекти приватного підприємництва.

Планування фінансів.

Як підготувати бізнес план.

Нюанси бух. обліку та податкової звітності. Вимоги до учасника: має бажання отримати нові знання щодо пошуку роботи та здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію Вимоги до учасника: вже розпочав свій проект або хоче стартувати власний бізнес Вимоги до учасника: є досвід підприємницької діяльності (щонайменше 6 місяців), наявне свідоцтво ФОП, ПП чи ТзОВ, власником якого є заявник Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО, 35% – місцеві мешканці) Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО, 35% – місцеві мешканці) Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО, 35% – місцеві мешканці)

ЕТАП ІІ. ПРИВАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Для кожного учасника проекту буде надано експерта для допомоги у формуванні бізнес-плану (групи «Самозайнятість» та «Мікропідприємництво») або заявки на курси перекваліфікації (група «Професійне орієнтування»).

ЕТАП ІІІ. ЗАХИСТ БІЗНЕС-ПЛАНІВ АБО ЗАЯВОК

Коротка презентація бізнес-плану чи заявки на перекваліфікацію перед комісією МОМ, в результаті якої буде прийняте рішення про виділення гранту.

ЕТАП ІV. НАДАННЯ ГРАНТІВ

Для 60% учасників проекту кожної з груп буде виділено грант для закупівлі обладнання (групи «Самозайнятість» та «Мікропідприємництво») або проходження курсів перекваліфікації (група «Професійне орієнтування»).

Група «ПРОФЕСІЙНЕ ОРІЄНТУВАННЯ» Група «САМОЗАЙНЯТІСТЬ» Група «МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВО» Розмір гранту: до £350 Розмір гранту: до £625 Розмір гранту: до £1700 Призначення: для навчання на професійних курсах (до вибору) Призначення: обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо Призначення: обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТРЕНІНГІВ