Гранты МОМ до 56 тыс. грн для переселенцев. Подача заявок до 30 декабря. Новости

Международная организация по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начинает проект поддержки самозанятости внутренне перемещенных лиц и местных громад в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МОМ.
Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2016 года. Предполагается конкурсный отбор кандидатов на участие в программе.
К участию в проекте приглашаются:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Донецкой, Луганской областей и Крыма в возрасте 18 – 60 (женщины и мужчины);
- местные жители г.. Киев, Киевской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Ровенской, Черниговской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей в возрасте 18 – 60 (женщины и мужчины).
Как принять участие в проекте:
- позвонить представителю общественной организации в области, где вы живете (см. раздел «Региональное распределение тренингов» ниже);
- подать короткую заявку на собеседование координатору общественной организации в соответствующей области;
- посетить офис общественной организации для короткой беседы и заполнения анкеты участника;
- предоставить копии:
– справки ВПЛ (только для переселенцев)
– всех страниц паспорта и идентификационного кода;
– свидетельства о регистрации ЧП (обязательно только для группы «микропредпринимательства», для группы «Самозанятость» – как преимущество).
Проект состоит из трех этапов.
ЕТАП І. ДВОДЕННИЙ ТРЕНІНГ
|
Професійне орієнтування
|
Самозайнятість
|
Мікропідприємництво
|
План тренінгу:
|
План тренінгу:
|
План тренінгу:
|
Вимоги до учасника:
має бажання отримати нові знання щодо пошуку роботи та здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію
|
Вимоги до учасника:
вже розпочав свій проект або хоче стартувати власний бізнес
|
Вимоги до учасника:
є досвід підприємницької діяльності (щонайменше 6 місяців), наявне свідоцтво ФОП, ПП чи ТзОВ, власником якого є заявник
|
Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО, 35% – місцеві мешканці)
|
Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО, 35% – місцеві мешканці)
|
Група формується з 25 – 30 учасників (з них 65%– ВПО, 35% – місцеві мешканці)
ЕТАП ІІ. ПРИВАТНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Для кожного учасника проекту буде надано експерта для допомоги у формуванні бізнес-плану (групи «Самозайнятість» та «Мікропідприємництво») або заявки на курси перекваліфікації (група «Професійне орієнтування»).
ЕТАП ІІІ. ЗАХИСТ БІЗНЕС-ПЛАНІВ АБО ЗАЯВОК
Коротка презентація бізнес-плану чи заявки на перекваліфікацію перед комісією МОМ, в результаті якої буде прийняте рішення про виділення гранту.
ЕТАП ІV. НАДАННЯ ГРАНТІВ
Для 60% учасників проекту кожної з груп буде виділено грант для закупівлі обладнання (групи «Самозайнятість» та «Мікропідприємництво») або проходження курсів перекваліфікації (група «Професійне орієнтування»).
|
Група
«ПРОФЕСІЙНЕ ОРІЄНТУВАННЯ»
|
Група
«САМОЗАЙНЯТІСТЬ»
|
Група
«МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВО»
|
Розмір гранту: до £350
|
Розмір гранту: до £625
|
Розмір гранту: до £1700
|
Призначення:
для навчання на професійних курсах (до вибору)
|
Призначення:
обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо
|
Призначення:
обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТРЕНІНГІВ
|
Регіон
|
Тренінг із самозайня-тості
|
Тренінг із мікропід-приєм-
ництва
|
Тренінг із проф. Орієн-
тування
|
Організація
|
Контакти
|
Вінницька область
|
4
|
1
|
|
Вінницька обласна правозахисна організація "Джерело надії"
|
Орловська Ольга 068-425-00-70
|
Волинська область
|
2
|
|
|
Громадська організація «Велес+»
|
Вальчук Віктор
095-523-37-53
|
Пахом’юк Ніна
050-690-48-29
|
Дніпропетровська область
|
2
|
2
|
|
Благодійний фонд "Агенція місцевого економічного розвитку м. Зеленодольська"
|
Стадник Юлія
067-585-97-72
|
|
Кисіль Ольга
096-758-80-42
|
Донецька область
|
3
|
1
|
|
Громадська Спілка "Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України "Донбас"
|
Стєна Ольга
050-637-61-37
|
Житомирська область
|
3
|
1
|
|
Благодійна організація "Фонд громади Житомира"
|
Соловйова Жанна 0412-46-10-86
|
|
Хайнак Марина
|
Закарпатська область
|
2
|
|
|
Закарпатська громадська жіноча організація «Веста»
|
Сабадош Інна
050-693-95-13
|
Попович Віра
050-542-50-69
|
Сабадош Володимир 093-688-09-87
|
Запорізька область
|
2
|
1
|
|
Громадська організація «Агенція місцевого розвитку м. Енергодар»
|
Нецвітайло Вікторія 095-351-85-23
|
Івано-Франківська область
|
2
|
|
|
БО "Благодійний фонд "Карітас - Івано-Франківськ УГКЦ"
|
Козакевич Наталія 050-949-11-13
|
Куімова Оксана
068-322-49-77
|
Київська область
|
2
|
|
|
Громадська Спілка "Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України "Донбас"
|
Різк Наталія
|
Кіровоградська область
|
2
|
2
|
1
|
Громадська організація "Територія успіху"
|
Бабаєва Анастасія 0522-32-26-59;
050-040-73-36
|
Луганська область
|
4
|
1
|
|
Громадська Спілка "Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України "Донбас"
|
Фролова Наталія
|
Львівська область
|
6
|
1
|
1
|
Громадська організація "Клуб Ділових Людей"
|
Ткачук Тетяна
|
Ткач Михайло
|
Миколаївська область
|
1
|
1
|
1
|
Громадська організація "Майстерня добра"
|
Присяжнюк Наталія 063-439-63-60
|
Бойко Наталія
|
Гайдаржи Світлана 066-771-56-86;
0512-76-71-80
|
Одеська область
|
3
|
1
|
2
|
Громадський Рух "Віра, Надія, Любов"
|
Тимчик Юлія
063-783-30-38
|
Полтавська область
|
2
|
2
|
1
|
Благодійна організація "Світло надії"
|
Северин Юлія
|
Рівненська область
|
2
|
|
|
Громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка»
|
Гунько Лариса
|
Мельник Тетяна
|
Сумська область
|
4
|
2
|
1
|
Громадська організація "Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини"
|
Глоба Едуард
|
Тернопільська область
|
2
|
|
|
Тернопільський міський жіночий клуб "Відродження нації"
|
Пасечник Марина 067-933-01-76
|
Кравець Галина
|
Харківська область
|
1
|
1
|
|
Харківська громадська організація "Шлях до життя"
|
Суворова Тетяна
067-396-48-43;
073-134-76-16
|
Херсонська область
|
3
|
1
|
|
Громадська організація «Херсонський обласний тренінговий центр «Вектор розвитку»
|
Авраменко Ольга 050-707-46-84
|
|
Росік Світлана
|
067-783-01-06
|
Хмельницька область
|
4
|
1
|
|
Хмельницька обласна громадська організація Подільський центр "Гендерна рада"
|
Баєва Тетяна
|
|
Столярчук Ірина
|
Черкаська обл., м. Черкаси
|
3
|
1
|
|
Черкаська міська громадська організація «Товариство фахівців з промислового менеджменту»
|
Рекун Ольга
047-237-00-75
|
|
Білоус Юрій
|
Черкаська обл., м. Умань
|
2
|
|
|
Кулик Маіна
|
Чернівецька область
|
1
|
|
1
|
Громадська організація «Центр громадської активності «Синергія»
|
Батракова Наталія 050 – 270-21-33
|
Луник Надія
|
Іванович Олександр 050-98491-85
|
Козменко Артем
|
Чернігівська область
|
2
|
|
|
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини
|
Данькова Катерина 063-158-32-46
|
Кулікова Наталія
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