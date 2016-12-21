В Торецке на шахте «Центральная» подняты на поверхность все горняки, попавшие под завал. Главная

Сегодня, 21 декабря, по состоянию на 14:00 из-под завалов в шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» (г. Торецк, до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) освобождены еще два шахтера. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Таким образом, все семеро шахтеров уже подняты на поверхность. У шестерых горняков состояние здоровья удовлетворительное. Один шахтер с травмами госпитализирован», – написал Жебривский.

Напомним, сегодня, 21 декабря, на шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» произошел обвал породы.

Читайте также: