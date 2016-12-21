С нового года МОЗ Украины прекращает программу государственной поддержки онкольных. Главная

С нового года Министерство охраны здоровья Украины прекращает программу государственной поддержки онкольных, но обещает выделять больше средств на диагностику и профилактику онкозаболеваний.

О том, куда деваются в данный момент средства, уже выделенные из государственного бюджета, задаются вопросом онобольные пациенты, поскольку сейчас они вынуждены приобретать все сами.

Так, уже 2 года от 70 до 100 тыс. грн ежемесячно обходится жительнице Киева Миле Реутовой борьба с онкологией – дорогие препараты покупает за счет волонтеров и фондов. «Я не знаю куда девается финансирование государства: на каждом кабинете висит листочек, на котором написано с чем необходимо приходить на эти обследования – целый список. И все пациенты покупают сами и приходят со всеми расходными материалами своими», – рассказала Реутова.

Медики опасаются, что в связи с прекращением госпрограммы все бремя финансирования ляжет на плечи местных бюджетов и самих больных.

В Киевском городском онкоцентре говорят – химиомедиопрепаратов не получали уже почти год. О ремонте оборудования для диагностики сейчас тоже речь не идет. «Потребности города Киева – это 5 линейных ускорителя, а их у нас работающих – 2», – заявил главврач Киевского городского онкологического центра Александр Клюсов и добавил, что из-за этого значительно увеличивается очередь пациентов.

Центр спасает увеличение финансирования из местного бюджета. В этом году выделили рекордные 160 млн грн, которые пошли на ремонт оборудования и закупку лекарств. «За счет экономии средств, которая возникает из-за прозрачности процедур, мы имеем возможность более качественно финансировать медицинские учреждения», – подчеркнул заместитель Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Другим же регионам такая финансовая помощь не под силу.

В Европе финансирование борьбы с раком – постоянная государственная программа. Например, на страховку в бюджете Бельгии заложено 25 млрд евро в год. «В Бельгии страховка является обязательной, и она возвращает затраты на лечение. Поэтому если у человека онкология, и он нуждается в лечении, которое включает в себя операцию и химиотерапию, то страховка все покроет», – рассказал представитель общественного объединения против рака Варт Роммел.

В Министрерстве здравоохранения обещают увеличить финансирование закупок препаратов — с 397 065,70 тыс. грн в 2016 году до 445 013,80 тыс. грн в 2017 году.

Исполняющая обязанности министра Охраны здоровья Украины Ульяна Супрун заявила, что в новом году средства будут направляться на профилактику и раннюю диагностику рака.

По материалам ТК «Донбасс»