ТОП-махинации. Рейтинг полиции Мариуполя. Новости

С начала декабря в полиции Мариуполя зафиксировали 43 факта мошенничества. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Мошенничество через Интернет по-прежнему является основным в «тройке лидеров» по видам обмана. По количественному показателю их больше всего – 17. Таким образом граждане положили в карманы злоумышленников почти 48 тыс грн. Также зафиксировано 14 фактов потери средств при проведении банковских операций и еще 4 – под предлогом оказания услуг.

Что же касается популярного ранее мошенничества за непривлечение родственников потерпевших к уголовной ответственности, то по состоянию на 21 декабря в полицию поступило только 1 такое сообщение.

Если рассмотреть декабрьские мошенничества в разрезе суммы причиненного материального ущерба, то:

первое место – это гадания и снятия порчи (110 тыс. грн),

– это гадания и снятия порчи (110 тыс. грн), второе и третье места разделили между собой завладение деньгами под видом оказания банковских услуг (71713 грн) и интернет-мошенничество (47849 грн).

Так, 17 декабря в 18:20 в полицию обратилась жительница Центрального района 1937 г. р. и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный, представился ее племянником, сказал, что он попал в полицейское отделение, а его свобода будет стоить женщине чуть больше 15 тыс. грн. Женщина перечислила необходимую сумму на карточку злоумышленника, только потом поняла, что стала жертвой обмана.

А в начале декабря жительница Приморского района пострадала от собственной любознательности. По месту жительства к потерпевшей пришли две женщины и предложили погадать. За информацию о будущем владелица заплатила 19 тыс. грн и 500 долларов США. Кроме того, визитерши забрали с собой золото. Общая сумма ущерба составила 50 тыс. грн.

5 декабря от «рук» лже-банковских сотрудников пострадало двое жителей Центрального и Кальмиусского районов, отдавших мошенникам в общей сложности более 20 тыс. грн. Оба потерпевших сообщили собеседникам сведения о своих банковских счетах, что открыто злоумышленникам доступ к личным счетам клиентов банка.

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям с просьбой ответственно относиться к собственным сбережениям и цифрам своих банковских реквизитов.

Также не следует верить «на слово» телефонным собеседникам и незнакомым прохожим. Любая полученная информация подлежит обязательной проверке.

Обо всех фактах мошенничеств в ведомстве просят немедленно сообщать в полицию по телефону 102.

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