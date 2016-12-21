В бюджет-2017 заложили 3,2 млрд грн на строительство жилья для переселенцев. Новости

В бюджете Украины на 2017 год заложили 3 млрд 200 млн грн на поддержку программы помощи переселенцам в городах. Об этом сегодня, 21 декабря, было сообщено во время рабочей встречи народного депутата Украины Олега Ляшко и Мариупольского городского головы Вадимом Бойченко, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«Это одна из самых острых проблем, с которыми столкнулись города. Мы не можем самостоятельно решить вопрос строительства социального жилья. Это непосильно для городского бюджета. А люди уже и так слишком долго ждут», – отметил Бойченко.
Отмечается, что из общей суммы заложенных в бюджет-2017 средств 200 млн грн планируют направить в Мариуполь.
Мэр города уточнил, что деньги будут инвестированы «в приобретение, строительство домов, социальных общежитий в городе, что поможет обеспечить жильем тысячи людей».
На приобретение жилья для военных планируют в Украине потратить более 100 млн грн в 2017 году.
Также порядка 500 млн грн в государственном бюджете заложили на развитие социальных объектов Донецкой и Луганской областей, около 10% этой суммы планируют распределить на Мариуполь.
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