С 1 января будут пересчитаны субсидии. Из-за роста минимальной зарплаты. Новости

В Украине с 1 января 2017 года минимальную зарплату повысят в два раза – с 1600 до 3200 грн. В результате нововведения из бюджета придется дополнительно потратить 28 млрд грн, при этом 5 млрд грн в Кабинете министров планируют сэкономить на получателях субсидий. Тех, кому субсидию посчитали по минимальной зарплате, скидку в следующем году пересчитают, передает «Сегодня.ua».

Социальные службы при определении субсидии рассчитывают обязательный платеж для семьи. Независимо от того, сколько использовали ресурсов (в пределах социальной нормы), платить придется фиксированную сумму ежемесячно. Доход на одного члена семьи делят на базовый коэффициент 2 и прожиточный минимум, полученную сумму умножают на 15%.

К примеру, общий доход семьи из 4-х человек – 8 тыс. грн. По 2 тыс. грн на каждого. Согласно указанной выше формуле, можно рассчитать сумму обязательного платежа: 2000 / 1399 / 2 * 15% = 10,72%.

Львиная часть украинцев (по разным оценкам, до 40% плательщиков ЕСВ) декларируют минимальную зарплату независимо от того, сколько зарабатывают на самом деле. Поэтому решение о повышение минималки позволит государству тратить меньше в том числе и на субсидии.

К примеру, для семьи из 3-х человек, двое из которых получают минимальную зарплату 1600 грн, обязательный платеж составит около 170 грн, а для этой же семьи с новой минималкой – 660 грн. Стоит отметить, что субсидии украинцам пересчитают только в конце отопительного сезона.

Как сообщалось, в 2016 году на выплату субсидий незащищенным слоям населения в госбюджете предусмотрено около 40 млрд грн, на 2017 год предполагается их увеличение до 51 млрд.

Читайте также: