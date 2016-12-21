В Минске договорились до Нового года провести «большой обмен пленными», – «ДНР». Новости

Сегодня, 21 декабря, в Минске состоялось последнее в этом году заседание рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Как сообщила на своей странице в Facebook Виктория Талакина (пресс-секретарь представителя «ДНР» в минском процессе Дениса Пушилина), сегодня участники гуманитарной подгруппы договорились провести обмен пленными до Нового года.

«Удалось достигнуть ряда важнейших договоренностей в вопросе обмена пленными. В данный момент ведется активная работа со списками обмениваемых. Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы до конца года состоялся большой обмен пленными», – написала она.

Также она сообщила, что в подгруппе по политическим вопросам никаких договоренностей достигнуть не удалось.

Экономическая подгруппа так и не смогла провести сегодня заседание. Представители «ДНР» и «ЛНР» обвиняют украинскую стороны в блокировании работы данной подгруппы. «Это при том, что 1 декабря Украина практически полностью прекратила поставки воды в ЛНР, заблокированы работы по восстановлению железнодорожных перегонов, не ведется обсуждение вопросов выплаты пенсий гражданам ЛДНР, поставок электроэнергии и многое другое. Эти и другие вопросы экономического характера должны решаться профильной подгруппой. Не в кулуарах, не в переписке, не в Контактной группе, а исключительно экономистами – переговорщиками, чьи кандидатуры утверждены руководством сторон», – отметила Талакина.

При этом на заседании непосредственно Трехсторонней контактной группы решение по обмену принято не было. Стороны договорились 23 декабря провести скайп-конференцию по данному вопросу.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы пройдет 16 января 2017 года.

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