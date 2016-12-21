Консультации для старшеклассников неподконтрольного Донбасса по получению украинского образования. Контакты . Новости

Общественная организация «Фонд "Открытая политика"» информирует старшеклассников из зоны АТО и Крыма относительно возможностей получить украинское образование и получить аттестат.
Так, для школьников и студентов из Донбасса функционирует «Горячая линия» – 0800-504-425 бесплатно; +380689512513 (Viber).
Консультативные телефонные линии работают в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Он-лайн уроки по украинскому языку и истории Украины, а также пошаговые инструкции о возможности дистанционного получения среднего образования размещена на интернет-платформе «Доступное образование» (http://dostupnaosvita.com.ua).
Напомним, 1 и 8 апреля 2017 года состоится пробное Внешнее независимое оценивание. Стоимость пробного ВНО по одному предмету составит 120 грн. Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования с 10 до 31 января 2017 года.
Источник: ДДК
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