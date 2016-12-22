Укравтодор: 97% дорог в плохом состоянии, более 50% мостов – аварийные. Главная

«Реальная картина нашей ситуации — это 97% дорог в плохом состоянии. 88% дорог — с техническим расчетом на 6 тонн на ось. Нам нужно 11,5. Из 17 тыс. мостов в стране более чем половина, более 50% в аварийном состоянии», — отметил Новак.

Финансирование, которое было предусмотрено в проекте бюджета на 2017 год, привело бы к стремительному ухудшению состояния дорог. «Чтобы состояние дорог осталось на этом, как уже было сказано, нехорошем уровне, нам надо 14 млрд грн в год. Если будем получать больше денег, мы можем быстро улучшить состояние дорог», — отметил он.

«Самый хороший, позитивный сценарий — это 18 млрд грн на ремонты дорог и мостов. Это 2200 км дорог и около 6 км мостов, которые в плохом состоянии», — сказал Новак, уточнив, что речь идет только о расходах на ремонты, без эксплуатационного содержания и погашения долгов.

«Потому что минимум на содержание нужно 4,5 млрд грн, а на погашение долгов в следующем году — 7 млрд», — добавил глава Укравтодора.

Новак отметил, что таким образом общая сумма, в которой нуждается Укравтодор на следующий год, составляет 29 млрд грн.

Глава дорожного ведомства напомнил, что Укравтодору в 2016 году было выделено 14,5 млрд грн, из которых более 5 млрд грн пошло на погашение долгов, а на ремонты было использовано более 8 млрд грн.

Согласно накануне принятого Верховной Радой государственного бюджета на 2017 год, бюджет Укравтодора, который был запланирован на уровне 14,2 млрд грн, получит дополнительно 15 млрд грн.

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