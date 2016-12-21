Суд приговорил бывшего прокурора Краматорска и его зама на 8 лет тюрьмы за взятки. Главная

Сегодня, 21 декабря, Изюмским городским судом Харьковской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего прокурора Краматорска (Донецкая обл.) Андрея Сухинина и его заместителя Романа Гапеева.

Они признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом), и каждому из них назначено наказание – лишение свободы сроком на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными обязанностями сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего им имущества на праве частной собственности.

Бывший начальник сектора ГСБЭП Краматорск ГО ГУМВД Украины в Донецкой области Виталия Яремко признан виновным по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) и назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года.

Напомним, бывший прокурор Краматорска, его заместитель и начальник подразделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краматорского горотдела милиции обвинялись в вымогательстве и получении взяток от предпринимателей города.

Следствием установлено, что указанные лица, занимая ответственное положение, действуя по предварительному сговору, в период с ноября 2014 года по апрель 2015 года систематически требовали и получали взятки в общем размере свыше 118 тыс. грн от 15 предпринимателей Краматорска за неосуществление проверок их предпринимательской деятельности на соответствие требованиям законодательства.

По материалам издания «Резонанс»