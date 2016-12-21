В Минске договорились о новогоднем «режиме тишины» с 24 декабря, – Олифер. Новости

Сегодня, 21 декабря, в Минске Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) приняла заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00:00 24 декабря 2016 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Напомним, сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске было завершающим в 2016 году. Следующая встреча запланирована на 16 января 2017 года.

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