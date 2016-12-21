Обмен пленными обсудят 23 декабря, но «ДНР» готова освободить задержанных 5 подростков, – Олифер. Новости

Сегодня, 21 декабря, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не была достигнута окончательная договоренность по обмену пленными до Нового года. Данный вопрос будет обсуждаться в ходе скайп-встречи 23 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

«Вопрос освобождения наших граждан будет стоять во время проведения скайп-встречи Трехсторонней контактной группы, которая по требованию украинской стороны должна состояться в пятницу, 23 декабря. Мы также потребовали освобождения 5 подростков, которые были незаконно задержаны в Донецке. Представители ОРДО пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года», – отметила Олифер.

Чтобы вывести этот процесс из глухого угла, украинская сторона готова содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе. «Это предложение получило высокую оценку ОБСЕ», – констатировала пресс-секретарь Кучмы.

Также украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать в рамках Минских консультаций работу по вопросам поиска пропавших без вести. «Однако этот процесс заблокирован российской стороной», – подчеркнула Олифер.

«В этом году удалось освободить 17 человек. Международные гуманитарные организации так и не получили полный, беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемым лицам на территории отдельных районов Донбасса, а также украинских политических заключенных в России», – резюмировала представитель Леонида Кучмы.

Напомним, ранее сторона «ДНР» заявила, что 21 декабря во время заседания рабочей подгруппы ТКГ была достигнута договоренность о проведении «большого обмена пленными» до Нового года.

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