В Мариуполе задержали убийцу кочегара, тело которого нашли в котельной детсада (Фото). Главная

В Мариуполе правоохранители задержали убийцу человека, работавшего кочегаром в котельной детского сада. Причинами убийства стали попытки покойного привлечь товарища к труду. Его настойчивость в этом надоела злоумышленнику и он нанес 5 ударов молотком. Сейчас мужчина задержан, орудие причинения смертельных повреждений изъято. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Как рассказал руководитель полиции Кальмиусского района Мариуполя Валентин Попов, менее чем через час после полученного сообщения об обнаружении трупа правоохранители уже имели на руках данные о личности предполагаемого убийцы, а в конце дня он уже был задержан.

Сразу после убийства он пришел к себе домой, снял окровавленные вещи и уехал в другой район города. Пока мужчина употреблял спиртное и обдумывал свою дальнейшую жизнь, правоохранители отрабатывали круг его знакомых и проверяли любую информацию, которая поступала к ним о возможном его местонахождении. Вечером, по возвращении домой, он был задержан правоохранителями.

Оказалось, что мужчины жили по соседству в дачных кооперативах на территории поселка Старый Крым (подчинен Кальмиусскому району Мариуполя). Убитый работал кочегаром в котельной детского сада, а вот его товарищ трудоустраиваться не спешил, вел антиобщественный образ жизни, кроме того, нередко проводил время за употреблением спиртного. Товарищ пытался убедить соседа в необходимости наладить жизнь и найти источник законной прибыли, иногда даже брал с собой в подручные, чтобы последний смог заработать «копейку», однако злоумышленник «отблагодарил» его, отобрав жизнь.

В настоящее время подследственный задержан в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы, вскоре решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: Центральный отдел полиции Донецкой области