В Покровске всех работающих жителей и студентов проверят на наркотики. Новости

Для ранней диагностики наркомании среди жителей Покровска (до переименования Красноармейск) главный врач наркологического диспансера предлагает ввести экспресс-тесты, которые будут применяться при поступлении на работу, на учебу и в процессе учебы.

«Эта экспресс-диагностика очень быстрая. 2 минуты, и мы знаем: да или нет. Мы передали официальное письмо в исполнительный комитет [городского совета] и ждем финансирования на эту программу», – рассказала главный врач наркологического диспансера Нина Саркисян.

Она уверена, что данные профилактические мероприятия будут благоприятно влиять на предотвращение наркомании в городе Покровске.

Источник: ДДК