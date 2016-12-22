Наложен мораторий на взыскание долгов с Донецкой железной дороги. Главная

Временно установлен мораторий на обращение взыскания на активы ПАО «Укрзализныця» по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на территории проведения АТО. В частности, закон защищает общество от взысканий по обязательствам ГП «Донецкая железная дорога». Таковы положения закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения антитеррористической операции», который был принят Верховной Радой 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

Действие закона касается обязательств тех предприятий железнодорожного транспорта, права и обязанности которых переданы «Укрзализныце», но она не стала по факту их правопреемником.

Например, при образовании ПАО «Украинская железная дорога» имущество ГП «Донецкая железная дорога», которое находится на территории проведения АТО, не прошло инвентаризацию и не было включено в сводный передаточный акт и уставной капитал ПАО «Укрзализныця».

В то же время кредиторы ГП «Донецкая железная дорога» считают «Укрзализныцю» правопреемником «Донецкой железной дороги» и требуют погашения обязательств.

Таким образом новый закон восстанавливает баланс между принятыми «Укрзализныцей» активами и обязательствами реорганизованными предприятиями и защищает экономические интересы ПАО от правовых коллизий и финансовых обязательств ГП «Донецкая железная дорога».

Отметим, в 2016 году дирекция «Донецкой железной дороги» переведена из Донецка на подконтрольную территорию в Лиман.