Пять городов Донецкой области избежали отключения от водоснабжения. Главная

5 городов Донецкой области – Мариуполь, Краматорск, Славянск, Очеретино и Угледар будут с водой. Мэры этих городов, должники-водоканалы и энергетики нашли компромиссные решения по погашению задолженности. Городские власти окажут финансовую помощь местным водоканалам, чтобы оплатить долги жителей за воду. Водоканалы рассчитаются напрямую с энергетиками за часть долга «Воды Донбасса». ДТЭК Донецкоблэнерго призывают другие города области последовать примеру такого конструктивного решения многолетней проблемы цепочки долгов, чтобы также избежать прекращения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкоблэнерго.

Напомним, долги коммунального предприятия «Вода Донбасса» перед энергопоставщиком достигли катастрофической суммы – 1,5 млрд грн. Ежемесячно они увеличиваются на 55-60 млн грн. «Воде Донбасса» в свою очередь должны водоканалы за поставленную им воду. Поэтому и возник этот взаимный круг неплатежей.

«Как сам водовод "Вода Донбасса", так и водоканалы годами не предпринимали никаких действий, чтобы остановить катастрофическое накопление долгов и оплачивать потребляемую электроэнергию. Энергетики вынуждены идти на крайние меры по прекращению электроснабжения должнику, чтобы остановить эту цепочку», – отмечается в сообщении.

Чтобы не допустить отключения водоканалов от энергоснабжения, 15 декабря на совещании в Донецкой ОВГА первый заместитель председателя Евгений Вилинский обратился к мэрам городов и руководителям районных администраций с предложением оказать финансовую помощь водоканалам городов и районов для расчетов за потребленную жителями города воду в счет перевыполнения планов поступления денежных средств в бюджеты городов и районов. В свою очередь, полученные от местных водоканалов средства коммунальное предприятие «Компания Вода Донбасса» сможет направить на частичное погашение задолженности за электроэнергию. 5 городов области услышали призыв руководства области спасти ситуацию и начать разрешение многолетней проблемы долгов водовода.

«Согласно действующему законодательству энергоснабжающая компания не имеет права осуществлять безоплатный отпуск электроэнергии. Поэтому обязана принимать все меры по обеспечению расчетов за электроэнергию, в том числе и отключение должников от электроснабжения. Сегодня ряд городов нас услышали и готовы на финансовую помощь водоканалам, а сами водоканалы на переуступку долгов. В Мариуполе, Краматорске, Славянске, Очеретино и Угледаре отключений не будет. Жители этих городов должны быть благодарны своим мэрам, которые проявили свою гражданскую позицию и поддержали свои громады. Призываем руководство других городов тиражировать их пример, чтобы также закрыть вопрос с прекращением поставок электроэнергии "Воде Донбасса"», – отметил директор по продажам ДТЭК Донецкоблэнерго Александр Северин.