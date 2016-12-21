Химики Константиновки палят шины. Требуют остановить ликвидацию химзавода (Фото). Главная

Сегодня, 21 декабря, в Константиновке (Донецкая обл.) продолжилась бессрочная акция сотрудников ГП «Константиновский химический завод», который находится в стадии ликвидации. Они требуют сменить ликвидатора и дать возможность предприятию начать работать.

Черный густой дым от горящих шин окутывает площадку возле проходной химического завода в Константиновке. Вокруг костра собираются люди – это их единственная возможность согреться на морозе. Ведь расходиться по домам они не намерены.

По словам митингующих, они дежурят возле завода, чтоб никто не смог заехать на территорию и начать вырезать цеха металл. На такие меры заводчан толкнули действия ликвидатора Олега Нестеренко.

«Донецкий областной хозяйственный суд принял решение сменить санацию на ликвидацию. И наш ликвидатор немедленно приступил к выполнению решения суда – вчера приехал и заявил работникам предприятия, что готовит приказ об увольнении. Хотя мы имеет право в десятидневный срок опротестовать решение в апелляционном суде. А он нам даже шанса на выживание не дает! Сейчас готовим заявление на апелляцию и параллельно пишем свой бизнес план по выходу завода из кризиса», – рассказывает инженер завода Сергей Шевченко.

Инициативная группа по спасению предприятия пытается всеми способами привлечь внимание к проблеме единственного в Украине завода, выпускающего минеральные удобрения. Люди уверены, что если сейчас найти средства и запустить сульфатсоляный цех, то предприятие сможет погасить кредиторскую задолженность и начать приносить прибыль. Цена вопроса – около 200 млн грн. Но это – планы стратегического развития, а пока заводчане хотят сохранить свои рабочие места и получить задолженность по зарплате. Больше полугода они не получали денег.

Сегодня к митингующим химикам приехали представители Донецкой областной военно-гражданской администрации. После переговоров с ликвидатором пришли к решению, как объяснил заместитель директора Департамента развития базовых отраслей промышленности Александр Рыщенко, создать рабочую группу при ДонОВГА, чтобы помочь химикам найти общий язык с ликвидаторами и правильно составить план развития завода.

В свою очередь ликвидатор Олег Нестеров поясняет, процедура ликвидации – законна, осуществляется согласно решения Донецкого областного хозяйственного суда, который сейчас находится в Харькове.

Нестеров признал, что все сотрудники предприятия будут уволены. «Да, они будут уволены. Таково требование закона – ст. 41 ЗУ "О восстановлении платежеспособности должника". Со дня принятия решения о ликвидации предприятия ликвидатор предупреждает о будущем увольнении и увольняет трудящихся, согласно законодательству Украины о труде», – сказал ликвидатор.

При этом Нестеров подчеркнул, что официально сотрудников еще не уведомляли, т.к. соответствующий приказ только готовится. «Когда сотрудники получат предупреждение, от этой даты будет идти отчет 2 месяцев, после которых они будут официально уволены», – констатировал Нестеров.

Он отметил, что дальнейшие действия управленцев – продажа имущества предприятия. «Реализации подлежит все имущество, чтобы погасить долги. Но продать можно по-разному. Можно так продать цеха, чтобы они в дальнейшем работали. А можно все порезать на металлолом. Я же хочу, чтобы продавали так, чтобы предприятие могло работать. Но непосредственно мы реализацией не занимаемся. Сама продажа идет на открытых аукционах, эта информация размещается на сайте Высшего хозяйственного суда и Министерства юстиции», – резюмировал Нестеров.

По материалам издания «Знамя индустрии»

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