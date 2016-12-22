В Марьинке директора КП привлекут за покупку неисправных мусоровозов на 100 тыс. грн. Новости

Волновахской местной прокуратурой завершено расследование уголовного производства в отношении директора одного из коммунальных предприятий, купившего поломанную технику для вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что директор коммунального предприятия в Марьинке (Донецкой обл.), действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением и вопреки интересам коммунального предприятия, совершил служебный подлог.

Чиновник подписал договоры купли-продажи и акты приема-передачи грузовых мусоровозов марки «ГАЗ-5314» и «ЗИЛ-431412», в которых указано, что транспортные средства находятся в технически исправном состоянии и ремонта не требуют. Но, как оказалось, указанная информация не соответствует действительности.

В результате преступных действий должностного лица на баланс Марьинского коммунального предприятия приняли неисправные мусоровозы, которые требуют капитального ремонта. Сумма растраченных государственных средств составила почти 100 тыс. грн.

Сейчас обвинительный акт по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу.

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