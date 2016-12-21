Вместо 8 млрд грн в бюджете-2017 на угольную промышленность заложено 2,5 млрд. Шахтеры негодуют (Видео). Новости

Сегодня, 21 декабря, в Краматорске с самого утра митинговали шахтеры Донецкой области. Горняки требовали пересмотреть цены на добываемый уголь, выплатить долги по зарплате и выделить больше средств на поддержание шахт в следующем году.

У здания Донецкой областной военно-гражданской администрации собралось около сотни работников угольных предприятий. Лидеры профсоюзов недовольны размерами финансовой поддержки государственных шахт, предназначенных на 2017 год. По их словам, вместо необходимых 8 млрд грн в новом госбюджете парламентарии заложили всего 2,5 млрд.

«Там один миллиард идет непосредственно на финансирование, 800 миллионов – на реструктуризацию, то есть на закрытие шахт. Сейчас же 35 шахт, из них только 12 оставляют. При этих условиях шахты вообще жить не будут. А люди останутся на улице – а это не 10 человек, не 20, это тысячи людей», – сказал Сергей Голубь, председатель ячейки Независимого профсоюза горняков Украины шахты «Белицкая».

Желание государства подтолкнуть шахты к самоокупаемости угольщики поддерживают. Но для этого, говорят, нужно сделать цену на уголь рентабельной. А такого разрешения горнякам пока не дают.

«Уголь украинский закупают по 1370 грн за тонну. Повышать цену на наш уголь они не хотят, и пытаются закупить уголь из-за границы в 1,5 – 2 раза дороже, чем наш собственный», – комментирует работник шахты «Добропольская» Константин Бруньковский.

В администрации области уверяют, что понимают проблемы шахтеров, но помочь ничем не могут. Мол, у областных чиновников недостаточно полномочий.

«К сожалению, областная власть не имеет тех рычагов влияния, которые были когда-то, которые были раньше и какими мы бы воспользовались обязательно, если бы они у нас были. К сожалению, на сегодняшний день мы в такой ситуации, как и вы», – обратился к собравшимся заместитель председателя ДонОВГА Виктор Ремский.

В то же время чиновники пообещали – проблемы и обращения горняков Донецкой области в министерство угольной промышленности передадут. Пока же шахтерам советуют нарастить добычу газовых углей, ведь спрос на них в стране есть, а значит, и зарабатывать тоже можно.

Источник: ТК «Донбасс»

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