Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжит оказывать помощь Донбассу и в следующем году (Видео). Новости

Крупнейшая гуманитарная миссия на Востоке страны – штаб Рината Ахметова – подводит итоги своей работы. По данным социсследования, три четверти всей помощи, которую получают мирные жители Донбасса, – это помощь штаба.

Ежемесячно помощь Ахметова получают 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения. В пакетах – самые необходимые продукты, а к Новому году состав набора изменили на праздничный.

С начала своей работы штаб раздал уже более 11 млн наборов выживания. Такого количества продуктов хватило бы населению шести областей Украины – Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, и Кировоградской. С начала боевых действий более 6 тыс. машин c гуманитарной помощью проехали свыше 2 млн км километров.

Последняя в этом месяце колонна отправилась в Донецк сегодня, 21 декабря, на рассвете.

По данным ООН, сейчас в различной гуманитарной помощи нуждаются 3,8 млн мирных жителей Донбасса. Штаб Ахметова поддерживает не только продуктами. Адресно помогает в лечении тяжелых и хронических заболеваний, проведений операций, реабилитации.

«На сегодняшний день адресную медицинскую помощь получили 7767 человек. Из них 3 тыс. детей. Мы видим, что очень востребованным проектом является "Лекарства-детям". Также в этом году 57 детей прошли реабилитацию, это дети, получившие ранения в результате военных действий», – прокомментировала Юлия Герасименко, руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Штаб намерен поддерживать самых нуждающихся по обе стороны линии разграничения и дальше. Столько, сколько в этом будет необходимость.

«Помощь Рината Ахметова остается в том же объеме, Гуманитарный штаб работает также как и работал в течении всего военного конфликта. Какие бы сложности не возникали, с которыми мы сталкивались на протяжении всех этих двух лет работы, это никогда не останавливало, и не остановит Рината Ахметова в помощи своим землякам», – сказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Уже в начале января на Донбасс отправится первая в новом году 281-я по счету колонна с гуманитарной помощью.

Источник: ТК «Донбасс»