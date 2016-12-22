Отсутствие горячей воды заставило жителя Мариуполя греть. Новости

Отсутствие горячей воды заставило жителя Мариуполя греть воду в стиральной машине.

Как рассказал Степан, в его доме горячей воды нет уже 15 дней и он компенсирует отсутствие комфортабельных условий с помощью стиральной машины.

Степан ходит за водой к соседям, набирает ее ведрами, заливает в стиральную машину и греет, устанавливая режим на 70 – 75 градусов. При этом вода на выходе получается около 50 градусов.

Потом мужчина включает слив и выпускает воду в ванну. Степан говорит, что это единственный выход справляться с ситуацией. «Приспособился так...», – поясняет он.

В горводоканале Мариуполя сказали, что заявки по адресу, на котором проживает Степан, не поступало. Также в учреждении пояснили, что порыв воды в Центральном районе был три дня назад, но уже проблема устранена.

Главный инженер КП «Горводоканал» Игорь Коваль констатировал, что 22 декабря в 10:00 специалисты приедут по указанному адресу и будут на месте разбираться с проблемой.

Источник: Сайт города Мариуполя