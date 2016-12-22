Итоги проверки: полиция не нашла фактов унижения женщин-полицейских Краматорска со стороны их руководства. Главная

Завершена служебная проверка по факту анонимного обращения в отношении неправомерного поведения одного из руководителей Краматорского отдела полиции. По заключению служебного расследования фактов дискриминации подчиненных со стороны руководства отдела полиции не выявлено. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Напомним, 16 ноября в Краматорский отдел полиции поступило анонимное обращение о фактах ненадлежащего отношения со стороны заместителя начальника Краматорского отдела полиции Андрея Друмова в отношении своих подчиненных – женщин-полицейских.

18 ноября обращение с аналогичным содержанием было направлено в правозащитную организацию «Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов».

«Он позволяет себе оскорбительно шутить на тему размеров груди и количества половых партнеров. Если кто-то из женщин осмеливается защитить себя, то она сразу попадает в расстановку на самое тяжелое несение службы по охране общественного порядка. Кроме того, как сообщается в письме, указанный заместитель начальника отдела полиции открыто заявляет, что «если хоть одна "баба" будет с ним спорить, то он "заморит" ее нарядами на холоде, на улице, проверками форменной одежды во время несения службы», – говорилось, в частности, в письме краматорских женщин-полицейских.

Как отмечает полиция, в ходе проведения служебного расследования были опрошены женщины, которые проходят службу в Краматорском отделе полиции. Все они причастность к написанию жалобы отрицали, и изложенные факты относительно нетактичного поведения и унизительного отношения заместителя начальника отдела к подчиненным опровергли.

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