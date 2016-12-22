«Укрзализныця» открыла конкурс на честного директора Донецкой железной дороги. Главная

Начинается отбор кандидатов на должности директоров всех региональных филиалов ПАО «Укрзализныця». Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

Впервые в истории «Укрзализныци» начинается открытый отбор на должности директоров следующих региональных филиалов:

«Донецкая железная дорога»;

«Львовская железная дорога»;

«Одесская железная дорога»;

«Южная железная дорога»;

«Юго-Западная железная дорога»;

«Приднепровская железная дорога».

«Директор регионального филиала – это и стратег, и лидер, и менеджер, и дипломат, который направляет, корректирует, анализирует и управляет железными дорогами Украины. Функции директора регионального филиала ОАО "Укрзализныця" чрезвычайно важны с учетом обеспечения им эффективного управления региональным филиалом для полноценного удовлетворения потребностей внутренних и внешних клиентов в качественных, своевременных и конкурентных железнодорожных перевозках, работах, услугах», – говорится в сообщении.

Уточняется, что для участия в открытом отборе приглашаются «честные, открытые профессионалы, которые способны осуществить реформы и разделяют корпоративные ценности нового руководства компании».

На основании предоставленных документов и собеседования с кандидатом будет принято решение о направлении кандидатуры на рассмотрение Правления ПАО «Укрзализныця».

Претенденты могут ознакомиться с требованиями к кандидатам и отправить пакет документов на электронный адрес: HR1@uz.gov.ua и в копии по адресу: v.kirnichna@uz.gov.ua.

Справочную информацию можно получить по телефонам:

(044) 465-04-81, (067) 327-90-91 контактное лицо – Баркова Елена;

(044) 465-21-71 контактное лицо – Петрова Алла.

Предложения от кандидатов принимаются в течение трех недель с 19 декабря 2016 по 10 января 2017 включительно.