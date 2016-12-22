«Укрзализныця» открыла конкурс на честного директора Донецкой железной дороги. Главная

Начинается отбор кандидатов на должности директоров всех региональных филиалов ПАО «Укрзализныця». Об этом сообщает пресс-служба ПАО.
Впервые в истории «Укрзализныци» начинается открытый отбор на должности директоров следующих региональных филиалов:
- «Донецкая железная дорога»;
- «Львовская железная дорога»;
- «Одесская железная дорога»;
- «Южная железная дорога»;
- «Юго-Западная железная дорога»;
- «Приднепровская железная дорога».
«Директор регионального филиала – это и стратег, и лидер, и менеджер, и дипломат, который направляет, корректирует, анализирует и управляет железными дорогами Украины. Функции директора регионального филиала ОАО "Укрзализныця" чрезвычайно важны с учетом обеспечения им эффективного управления региональным филиалом для полноценного удовлетворения потребностей внутренних и внешних клиентов в качественных, своевременных и конкурентных железнодорожных перевозках, работах, услугах», – говорится в сообщении.
Уточняется, что для участия в открытом отборе приглашаются «честные, открытые профессионалы, которые способны осуществить реформы и разделяют корпоративные ценности нового руководства компании».
На основании предоставленных документов и собеседования с кандидатом будет принято решение о направлении кандидатуры на рассмотрение Правления ПАО «Укрзализныця».
Претенденты могут ознакомиться с требованиями к кандидатам и отправить пакет документов на электронный адрес: HR1@uz.gov.ua и в копии по адресу: v.kirnichna@uz.gov.ua.
Справочную информацию можно получить по телефонам:
- (044) 465-04-81, (067) 327-90-91 контактное лицо – Баркова Елена;
- (044) 465-21-71 контактное лицо – Петрова Алла.
Предложения от кандидатов принимаются в течение трех недель с 19 декабря 2016 по 10 января 2017 включительно.
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