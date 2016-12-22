Яна Викторова: Луганск перед новогодними праздниками. Главная

В больших магазинах Луганска новогодняя выкладка товара – гирлянды, елки, игрушки. Даже петушки в фольге на золотой ниточке смотрятся как исключительно новогодний десерт. И от этого новогоднего убранства радостно и счастливо, как бывает каждый год в канун новогодних праздников – с верой в непременно счастливые перемены к лучшему и ощущением детства, которое не могут омрачить ни годы, ни опыт, ни трудности или катаклизмы... Даже найденный в магазине лимонный джем по космической цене кажется атрибутом Нового года, и урезая бюджет, он находит свое место в моей корзине, а потом и на обеденном столе. Просто так. Потому что хочется праздника, как в детстве, и чудес, верится в лучшее, и каждая такая вот спонтанная покупка приближает еще немного к чуду...

Каждый год. Вопреки и несмотря ни на что.

На рынке продавец кофе по-восточному демонстрирует чудеса. В огромной сумке он носит переносное устройство – огромный агрегат, на котором варит кофе в турке прямо на глазах у присутствующих. Каждый день этот мужчина варит кофе для всех, кто любит настоящий крепкий напиток. Негромко сообщает, проходя по торговым рядам этого рынка: «Кофе по-восточному, кому кофе по-восточному?» Я хочу поглазеть на этот аппарат в неподъемной сумке и процесс приготовления, но понимаю, что подойдя, не смогу не купить, а купив, мне придется комкать удовольствие от горячего и наверняка вкусного кофе прямо на пронизывающем ветру. Ветер сегодня почти сказочный - подбрасывает мусор, сдувает легкий товар и норовит сбить с ног. А конкурентка продавца кофе бежит между рядами и тараторит почти речитативом: «Пьем чай?» Так мило - будто каждую чашку чая она разделит с каждым ее купившим. Иногда я встречаю тех, кто носит между прилавками полноценные обеды, продавая их таким же продавцам. Свой клан и свое сообщество избранных – кто торгует вопреки ветру, пронизывающему холоду, красным рукам, в семи свитерах-жилетках и мужских сапогах.

И даже в этом рыночном дресс-коде тема войны: на продавцах то там, то здесь армейская одежда, а иногда витрины застелены камуфляжной тканью. И уж совсем из удивительного – зеленый деревянный ящик из-под снарядов на обычной городской помойке возле спальных многоэтажек. Наверное, кто-то хранил в нем овощи, а потом выставил за ненадобностью...

Тема войны вошла в жизнь так плотно, что мужчина в форме, ждущий беременную жену у женской консультации, не удивляет уже никого – вырвался на час «со службы». Иногда можно увидеть их в цирке с детьми, в «Стройцентре» за выбором техники – тоже в «форме» – вырвались на час, чтобы подарить этот час близким и решить какой-то насущный семейный вопрос. Еще немного удивляют надписи на шинах военных грузовиков с номерными знаками «ЛК» – Луганская комендатура – «Омскшина»: откуда и как они у нас? Из такой-то дали?

Но это если быть очень внимательным и наблюдательным человеком... Если же жмуриться от встречного ветра, вытирая тыльной стороной ладони глаза от слез, мир почти не поменялся.

Яна Викторова, Сегодня.ua

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