Через пункты пропуска в «ЛДНР» везут яйца, мясо и рыбу, в Украину – сигареты и «молочку», – Госпогранслужба . Главная

По интенсивности пропускных операций нагрузку на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе можно сравнить с работой международных пунктов пропуска западного участка границы. Об этом в интервью газете «Голос Украины» заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

«На сегодня, когда нагрузка по сравнению с летом, уменьшилось практически вдвое, ежедневно на КПВВ "Марьинка", "Майорск", "Новотроицкое" оформляются до 6 тыс. человек и до 1 тыс. транспортных средств. А на таких КПВВ, как "Гнутово" и "Станица Луганская", – до 4,5 тыс. чел., в "Гнутово" – еще и до 1 тыс. транспортных средств», – сказал Назаренко.

С начала года через КПВВ пограничниками оформлено 8 млн человек и 1,5 млн транспортных средств. «Мы выполнили 4 тыс. поручений правоохранительных органов и задержали более 300 человек, из них 45 имели отношение к незаконным вооруженным формированиям. Изъяты 45 единиц оружия, 33 тыс. боеприпасов, 124 гранаты, почти 10 кг взрывчатки. А также нами прекращено незаконное перемещение товаров в 1038 случаях на общую сумму более 88 млн грн, изъято валюты на общую сумму около 45 млн грн – в долларах, евро, российских рублях и гривнах», – констатировал глава Госпогранслужбы Украины.

Назаренко уточнил, что основные товары, которые незаконно перемещаются на неподконтрольную территорию из Украины, – это продукты питания, бытовая техника, товары широкого потребления. «Через КПВВ, где работают наши военнослужащие с работниками других контролирующих структур, товары, как правило, пытаются провозить небольшими партиями. Грузового движения нет, идут небольшие машины», – дополнил он.

В то же время факты, когда пытались провозить большие объемы, есть, например:

13 января этого года – 8 тонн муки,

22 января – 8 тыс. яиц,

17 июня – 6 тонн рыбы,

22 июня – 5 тонн мяса и молокопродуктов,

6 ноября – 8 тонн мяса и 4 тонны рыбы.

В обратном направлении, по словам Назаренко, пытаются ввозить сигареты и молокопродукты.

«Нами зафиксированы случаи не только "продуктовой", но и "алкогольной" контрабанды с территории так называемой "ДНР" – попытки нелегального перемещения контрафактной алкогольной продукции. Мы задерживали партии по 1,5 – 2 тонны», – сказал глава ведомства.

Еще важное направление – нелегальное перемещение денежных средств, «главным образом на неподконтрольную территорию». «Мы прекратили 77 попыток такого незаконного перемещения средств на общую сумму 927 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро, 37,2 млн российских рублей, более 5 млн грн, а также 645 банковских карт различных банков», – подчеркнул Назаренко.

Он отметил, что работа проводится, но иногда информация о ней не попадает в прессу, «поскольку мы стремимся отследить весь контрабандный цепочку».