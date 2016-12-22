80% эксплуатации украинцев, белорусов и молдован приходится на Россию, – исследование МОМ. Главная

Риски, связанные с попаданием в ситуацию торговли людьми, не зависят от уровня образования и места проживания. Более половины опрошенных людей, пострадавших от торговли людьми в Украине, Беларуси и Молдове, имеют профессионально-техническое образование, 24% имеют высшее образование, 71% проживает в городах. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции (МОМ).

В 2010-2015 годах представительства МОМ в Украине, Беларуси и Молдове оказали помощь 3330 людям, пострадавшим от трудовой эксплуатации. Наибольшее количество пострадавших, а именно 2417 человек (73%), были из Украины, в Беларуси было выявлено 774 пострадавших (23%) и 139 в Молдове (4%). В Украине и в Беларуси с 2012 года количество идентифицированных МОМ мужчин, пострадавших от торговли людьми, больше, чем количество женщин.

«Количество человек, пострадавших от торговли людьми в регионах, может быть значительно больше, поскольку многие из них не обращается за помощью», – говорит глава Представительства МОМ в Украине Манфред Профази.

Исследование показывает, что главным фактором, который толкает людей из трех стран принимать сомнительные предложения работы, это:

обще распространение закрытие заводов, предприятий, где обычно работало значительное количество местного населения;

ощутимая разница в оплате на местном рынке труда и в Российской Федерации, которая остается основной страной назначения пострадавших от торговли людьми из Украины, Беларуси и Молдовы (80% представленных в исследовании случаев эксплуатации имели место именно на территории России).

Более половины мужчин пострадавших от торговли людьми, которых опросила МОМ, эксплуатировались в сфере строительства. Одна пятая часть респондентов работала в сельскохозяйственном секторе – в теплицах и на сезонном сборе овощей и фруктов (в случае Украины и Беларуси), а также на пастбищах (в случае Молдовы).

Большинство респондентов (78%) указали, что их эксплуатировали только один раз, в то время как 14% пострадавших – дважды, а 8% респондентов заявили, что их эксплуатировали трижды. Один из пяти респондентов утверждал, что готов снова оставить дом, если ему пообещают работу, но на этот раз в другой стране, чем страна, где он подвергся эксплуатации.

Основным источником информации о работе, которая закончилась эксплуатацией, были родственники, друзья и знакомые пострадавших. «Поскольку люди узнают о сомнительной работе от друзей или случайных знакомых, то они не очень тщательно проверяют информацию об условиях труда», – отмечает Наталья Гусак, руководитель Школы социальной работы Национального университета «Киево-Могилянская академия».

В рамках исследования всего в 2016 году было опрошено 153 человека, пострадавших от торговли людьми с целью трудовой эксплуатации, и которые получили помощь от Представительства МОМ в Украине, Беларуси и Молдове с 2010 по 2015 год.

Читайте также: