Луганщина утвердила бюджет области на 2017 год. Доходы и расходы – по 3,3 млрд грн. Главная

Сегодня, 22 декабря, коллегия Луганской областной военно-гражданской администрации утвердила проект областного бюджета на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Проект представляла начальник бюджетного управления Департамента финансов Луганской ОВГА Татьяна Аникеева.

В ее докладе отмечалось, что доходы областного бюджета определены в сумме 3 млрд 263 млн 956 тыс. 633 грн, из них:

общий фонд – 3 млрд 144,5 млн грн.,

специальный фонд – 119,3 млн грн.

Расходы областного бюджета определены в сумме 3 млрд 263 млн 985 тыс. 428 грн., в том числе:

общий фонд – 3 млрд 141,8 млн грн.,

специальный фонд – 122,1 млн грн.

Профицит общего фонда областного бюджета определен в сумме 2 млн 738,8 тыс. грн, дефицит специального фонда областного бюджета – 2 млн 738,8 тыс. грн.

Резервный фонд областного бюджета на 2017 год утвержден в сумме 10 млн грн.

Фото: пресс-служба Луганской ОВГА

Читайте также: