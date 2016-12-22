Громады Луганщины теряют деньги из-за низкой активности. Главная

Луганское региональное отделение Ассоциации городов Украины в рамках проекта «Пульс» провело расширенное заседание региональной платформы развития местного самоуправления на тему «Обсуждение результатов децентрализации власти в Луганской области и бюджета Украины на 2017 год». Выводы участников были неоднозначны: диалог, в большей степени, шел о проблемах громад, а перспективы развития были оценены отдельными участниками совещания как «достаточно туманные». Об этом пишет Антикризисный медиа-центр.

Зампредседателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Виталий Курило отметил, что на следующий год государственная поддержка объединенных территориальных громад будет составлять 9 миллиардов гривен. За 11 месяцев 2016-го года, по его словам, собственные доходы созданных в Украине в прошлом году 159-ти объединенных громад увеличились в три раза. Едва ли не впервые у громад появились средства на депозитах, которые они могут направлять на среднесрочные и долгосрочные проекты и программы, планируя процесс развития.

«Я являюсь автором или соавтором большинства законопроектов, которые касаются реформирования местного самоуправления, реформ по децентрализации, поэтому я «в теме». К сожалению, я считаю, что мы потеряли некоторое время в Луганской области. Потеряв год, мы потеряли финансовые ресурсы, но нужно идти дальше и создавать новые громады. Как показывает опыт многих зарубежных стран – перспектива за объединенными громадами. Да, есть проблемы, которые касаются законодательства. Эти проблемы возникают там, где объединение затрагивает межрайонные территории. Здесь мы зашли в определенный тупик с Центральной избирательной комиссией, когда ЦИК требует, чтобы сначала были изменены границы районов Верховной Радой, и уже потом, в новых границах, объявляет выборы в громаде. А в Раде говорят, что нужно сначала объявить и провести выборы, а потом, постфактум, изменить границы районов. Если изменить границы до выборов, а потом в последний момент какая-то громада откажется, возникнут проблемы. Поэтому возник некий ступор. Мы подготовили законопроект, который прописывает нормы – сначала выборы, а потом смена границ. К огромному сожалению, на прошлой неделе этот законопроет не набрал нужного количества голосов. Сейчас мы внесли этот законопроект повторно, и я надеюсь, что он будет принят в ближайшее время», – говорит Курило.

Среди активных громад Луганщины, которые могут в 2017 году получить статус объединенных – Троицкая, Краснореченская, Кременская и Беловодская громады. Первый зампредседателя ЛОВГА Роман Власенко отметил, что администрация будет прилагать максимум усилий для помощи объединенным громадам в решении проблемных вопросов. Будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами содействия передачи имущества от районов к объединенным громадам.

Также на заседании шла речь о бюджете на 2017 год. Виталий Курило оценил бюджет как более оптимистичный в сравнении с бюджетом на 2016 год. Местные бюджеты соответственно, если сравнивать 2015 и 2016 годы, выросли более чем на 60%, а именно на 44 миллиарда гривен. За 11 месяцев местные бюджеты выполнены на 104,1%, что, по мнению нардепа, говорит о тенденции роста.

«Ассоциация городов Украины активно включилась в так называемый децентрализационный марафон и мы объездили 50 городских и сельских советов и хорошо понимаем проблематику объединения территориальных громад. Мы идем вперед, и понимаем, что сама реформа предусматривает большое количество проблем. Те, кто эти проблемы преодолевает, становятся нашими лидерами. Лидеры Луганщины сегодня – это Белокуракинская, Новопсковская, Счастьенская и Новоайдарская территориальные громады. В 2016 году мы ввели такое направление работы для территориальных громад, как экономическая составляющая. Мы помогаем громадам повышать экономическую способность. Мы понимаем, что громада без долгосрочной стратегии не может развиваться. Поэтому, стратегическое планирование для нас и громад – очень важные вещи, и мы вместе идем в данном направлении», – отметила исполнительный директор Луганского регионального отделения Ассоциации Наталия Бойко.

При этом, мэр города Сватово Евгений Рыбалко заявил, что реформа децентрализации в Луганской области реализуется «не в том направлении».

«Мы должны жить сегодняшним днем, а мы мечтаем о дне завтрашнем, говорим о реформировании. Решать нужно те проблемы, которые стоят перед нами сейчас. Знаете в чем проблемы громад Луганщины? Их сегодня также озвучили Попасная и Счастье – в стране война, а мы сидим здесь и что-то реформируем. Сватово никто не реформирует. Сватово год как взорвали (ЧП на складе боеприпасов Минобороны – прим. АКМЦ), так и ждем поддержку от государства, в том числе от депутатского корпуса в законодательном собрании. Я хочу услышать тех, кто объединился в громады и поговорить о самом важном: жизнь коротка. Я задумался о простой вещи: после объединения, какой средний возраст будет в моей громаде? Более 60% населения моей перспективной громады будет старше 65-ти лет. Сколько просуществуют громады? Вот это и будет централизация, а не деценрализация. В этом проблема – война и демография. Нужно начинать с базовой проблемы», – счиает Рыбалко.

Сергей Тихоновский, советник председателя ЛОВГА по вопросам децентрализации, в свою очередь, отметил, что область попросту теряет средства из-за малой активности местных властей.

«Мы теряем возможности по привлечению средств из государственного бюджета в громады Луганской области. Если в этом году на две громады у нас выделено 19,2 миллиона гривен, то 22-ум громадам Хмельницкой области выделено 215 миллионов. Понимаете, какие средства теряет область? Они могут работать в экономике области и восстановлении инфраструктуры. К сожалению, мы теряем возможности. Руководителям органов местного самоуправления нужно быть более активными в процессах децентрализации, ведь принятие решений и инициатива за ними. Я могу подтвердить, что в Луганской области ни облгосадминистрация, ни одна райгосадминистрация не насаждают сверху и не заставляют никого принимать какие-либо решения», – сказал чиновник.

В Луганской области сегодня созданы три объединенные громады – Белокуракинская, Новоайдарская и Чмыровская. Результаты выборов, которые проходили в Чмыровской громаде 18 декабря, известны: руководителем громады стал Сергей Войтенко, его поддерживает партия «БПП "Солидарность"», он набрал 42,3%. Всего в Чмыровский сельский совет прошли 4 депутата от партии «БПП "Солидарность"», 2 депутата от «Аграрной партии», 3 – «Розумна сила» и 16 самовыдвиженцев.

Источник: АКМЦ